Derrota no apagará estrella política de O'Rourke

Beto O’Rourke no sonaba como si estuviera dando un discurso de despedida después de haber perdido la contienda por el Senado en Texas por menos de tres puntos. Más aún, la concesión del demócrata ante el republicano Ted Cruz, fue una señal de que los votantes podrían seguir escuchando más sobre él.El congresista paseño rompió todos los récords de recaudación de fondos al mismo tiempo que se convertía en una sensación nacional al protagonizar un infructuoso desafío contra el titular republicano. Su energizada campaña mantuvo viva la especulación por meses de que O’Rourke pudiera hacer uso de una inesperada victoria, o incluso una reñida derrota, para lanzarse por la presidencia en el 2020.Tales sugerencias seguramente se intensificarán, lo cual no es sólo una pequeña hazaña, considerando que ya ha sido tema de docenas de análisis en los medios nacionales que etiquetan a O’Rourke como un político ‘tipo Kennedy’ y lo comparan favorablemente con un joven Barack Obama.Su biografía incluye sus inicios como un guitarrista de rock punk con suficiente experiencia callejera para incluso tener la capacidad de realizar algunas acrobacias en patineta en el estacionamiento de un Whataburger.“Ya hay demócratas en Washington que hablan de él como un posible candidato presidencial, y se ha estado hablando mucho más ahora debido a lo que vimos anoche, fue realmente impresionante”, según dijo el estratega demócrata, Brad Bannon, el miércoles. “Dejó muy en claro anoche que volveremos a escuchar más sobre él a futuro”.O’Rourke insiste que no le interesa ir en busca de otro cargo político por ahora, y planea regresar a su remota ciudad natal de hermosos paisajes montañosos y desérticos y deliciosos tacos en la frontera de Texas con México. Cuando se le preguntó al inicio de la campaña cómo veía su vida después de la política, O’Rourke dijo que quizás podría conseguir un certificado para enseñar inglés o “intentar escribir algo”.Aun así, su discurso de concesión del martes por la noche lo hizo parecer una estrella política que aún sigue en ascenso.Soltó un jubiloso y desafiante improperio en televisión nacional y prometió asegurarse que “lo que sea que nosotros hayamos creado… conlleve a algo mucho más grande de lo que tenemos hoy y que todos nosotros, cada uno de nosotros, continúe creyendo en hacer posible la grandeza de Estados Unidos de América”.“Nos veremos más adelante”, según les dijo a miles de personas que se reunieron en un estadio de las ligas menores, y que irrumpieron en un tumultuoso vitoreo y gritos de “¡Beto! ¡Beto! ¡Beto!”El estratega republicano, Joe Brettell, dijo que perder una contienda por el Senado no es por lo regular un trampolín para una campaña presidencial, pero O’Rourke sería una persona adecuada para ocupar un importante puesto, como presidente del Comité Nacional Demócrata. Tal posición le permitiría continuar interactuando con su considerable base de donadores al mismo tiempo que construye su perfil nacional.Los demócratas tienen un enorme problema a nivel nacional: son muy viejos, y por la mayor parte ya no inspiran a las masas”, dijo Brettell. “Y de pronto tienen una cara nueva que ha incendiado la pasión, pero también inspira a tomar acción, a un ritmo que no hemos visto en años”.Texas aún no ha elegido a un demócrata para ocupar un cargo estatal desde 1994, la racha más larga en la nación de futilidad para un partido político. Pero, en su discurso de victoria en Houston, incluso Cruz elogió a O’Rourke, diciendo que el demócrata “trabajo de manera incansable” y que millones de personas por todo el estado se sintieron “inspiradas por su campaña”.A pesar de los sondeos internos que sugerían que ganaría por más de siete puntos, Cruz aventajó a O’Rourke por alrededor de un tercio de dicho pronóstico —y sólo después de que el presidente Donald Trump diera el una vez impensable paso de reconciliarse con un ex rival a tan sólo dos semanas antes del Día de las Elecciones.El gerente de campaña de Cruz, Jeff Roe, dijo que los llamados de O’Rourke a favor del control de las armas, cuidado universal de la salud y la destitución de Trump resultaron demasiado liberales para Texas, pero agregó, “mis respetos para él y su equipo y por lo que hicieron”, y “rindo mis honores a la campaña que dirigieron”.O’Rourke visitó los 254 condados de Texas, atrayendo multitudes más grandes de lo esperado, incluso en las áreas rurales y ferozmente conservadoras que los demócratas abandonaron hace décadas. O’Rourke dijo que quería ganarse el apoyo tanto de los demócratas como de los republicanos, de los partidarios de Trump, de los nuevos votantes y de los independientes —pero también se rehusó a suavizar sus posturas profundamente liberales en ciertas cuestiones sociales.La fuertemente peleada contienda por el Senado ayudó a animar a 8.3 millones de texanos a emitir sus votos —la participación electoral más elevada que se registra en el estado en una elección de medio término— y O’Rourke recaudó más dinero que cualquier otro candidato para el Senado en la historia. También ayudó considerablemente a otros demócratas a ganar escaños en el legislativo de Texas y en contiendas judiciales clave.“Creo que perdió debido a un atrincheramiento político para ser honesto”, según dijo el partidario Esteban Escobar, quien asistió al evento de O’Rourke del martes por la noche. “Realmente desearía que los votantes de Texas hubieran sido más abiertos al mensaje unificador que él tenía”.En las últimas semanas de la campaña, a manera que las preguntas sobre una futura campaña presidencial se hacían presentes, O’Rourke dijo que era un “no definitivo”. Pero Bannon dijo que se acercó por mucho a Cruz que su nombre en una lista de candidatos presidenciales demócratas podría potencialmente poner a Texas en juego al mismo tiempo que se logra dejar una “verdadera impresión en muchos activistas demócratas de todo el país”.Bannon dijo que O’Rourke pronto será instado a hacer una visita a Iowa y New Hampshire, lo cual pondrá en marcha las votaciones presidenciales anticipadas.“Estoy dispuesto a apostar buen dinero a que así sucederá”, dijo Bannon.