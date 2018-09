Los cargos que se habían fincado en contra de Julián Saucedo, adolescente que filmó un altercado entre un oficial de policía de El Paso y un grupo de menores, fueron retirados al ser desestimados por falta de evidencia, informó la oficina del Fiscal de Distrito de El Paso.Saucedo grabó el mes de julio pasado, con su teléfono celular, el momento en que un oficial del Departamento de Policía de El Paso apuntó con su arma de cargo a varios menores que le increpaban al momento de que el mismo agente investigaba un reporte de allanamiento de propiedad privada.El video que grabó Saucedo, y que publicó posteriormente en su página de Facebook, causó gran conmoción y se volvió viral en las redes sociales.Sin embargo, el fiscal de Distrito de El Paso se amparó en el concepto de “Discreción Prosecutoria”, al momento de retirar los cargos de interferir con el trabajo de un servidor público.El video muestra al oficial José Ríos, y a su compañero C. Sandoval, al momento en que acudieron para atender un reporte que señalaba que un grupo de adolescentes habían entrado sin autorización a un departamento vacío, ubicado en el 6719 Sambrano, en el Valle Bajo de El Paso.Tras platicar con testigos de los hechos, Ríos y Sandoval tuvieron noción de que Jacob Saucedo, de 15 años de edad, había irrumpido con un grupo de amigos a un departamento deshabitado, cuando los oficiales dieron alcance al grupo de menores, estos presionaron al agente Ríos, le lanzaron improperios e insultos, lo que desencadenó el desenlace que fue grabado y visto por millones de personas en redes sociales.Mientras Jacob Saucedo era arrestado, su hermano Julián grabo cada momento del incidente, de hecho se escucha y le decía a su hermano que no se preocupara puesto que lo tenía todo en video.En tanto el oficial Ríos advertía a Julián que se alejara y se subiera a la banqueta, pero debido a que el joven no hizo caso a las indicaciones, fue puesto bajo arresto y procesado bajo los cargos descritos, y con fianza de 300 dólares.Jacob Saucedo y Julián Saucedo fueron remitidos al Centro de Detenciones Juvenil y Cárcel del Condado de El Paso, respectivamente.Aunque Jacob Saucedo fue puesto en libertad un día después, Julián permaneció recluido en Cárcel de Condado de El Paso.

