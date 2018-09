Investigan tiroteo donde participó policía de Las Cruces

Un oficial de Las Policía de Las Cruces (LCPD), fue suspendido luego de que disparara su arma de cargo mientras respondía a un reporte de violencia doméstica.El incidente se registró el domingo alrededor de las 3:30 de la mañana, en una vivienda ubicada en la cuadra 13000 de la calle Lees Drive.De acuerdo con LCPD, una adolescente hija de la pareja que estaba peleando llamó al número de emergencias para reportar que un hombre estaba armando y haciendo amenazas.Cuando los oficiales arribaron al lugar, el hombre cuya identidad no fue revelada de manera inmediata, no siguió las órdenes de los agentes, por lo que uno de ellos disparó en una ocasión, sin lesionar a nadie.El hombre fue detenido y está en espera de que se le finquen cargos criminales por el incidente.Mientras que el oficial que disparó su arma se encuentra en suspensión administrativa como marca el protocolo. LCPD tampoco reveló la identidad del uniformado.El caso es revisado por LCPD, la Policía Estatal de Nuevo México, la Oficina del Sheriff del Condado de Doña Ana y la Policía de la Universidad de Nuevo México.Un hombre de Chaparral estaba libre bajo fianza, pero volvió a prisión luego de que violara su libertad condicional al ser sorprendido en posesión de una substancia controlada y un rifle de asalto.David Adam Pedraza, de 29 años, enfrenta cargos por ser un convicto y estar en posesión de una substancia controlada, posesión de un arma de fuego por un convicto, resistirse al arresto, agresión a un oficial, manipulación de evidencia, así como cargos adicionales por violar su libertad condicional.El arresto de Pedraza ocurrió el pasado 22 de septiembre, alrededor de las 9:30 de la noche, cuando una camioneta pickup Ford 250 donde el hombre era pasajero circulaba a exceso de velocidad por la avenida Gallagher.Danny Trujillo, vocero de la Policía de Las Cruces (LCPD), comentó que una patrulla que circulaba por la zona le marcó el alto a la camioneta, que se detuvo en la intersección de las calles Houma y Palmer Road.Trujillo señaló que el conductor de la camioneta, cuya identidad no fue revelada, recibió varias multas de tráfico y por posesión de objetos para consumir drogas.Trascendió que luego de revisar a Pedraza, el oficial descubrió que el hombre traía consigo un envoltorio de heroína el cual intentó aventar antes de ser esposado.Al interior de la camioneta se encontró un rifle de asalto, el cual según el conductor, pertenecía a Pedraza.Pedraza fue detenido y recluido en el Centro de Detenciones del Condado de Doña Ana sin derecho a fianza.Una mujer de 49 años falleció el domingo por la noche, luego de ser arrollada por un automóvil en el Noreste de El Paso, confirmó la Policía de El Paso (EPPD).Se trata de Alice Margaret Medrano, quien fue impactada por un auto y luego arrollada por una camioneta.El accidente se registró alrededor de las 8:42 de la noche, en la cuadra 9400 de la calle McCombs, cerca de la preparatoria Irvin High School.De acuerdo con Enrique Carrillo, vocero de EPPD, el accidente ocurrió cuando Medrano se atravesó para tratar de cruzar la calle McCombs.El vocero explicó que un automóvil Nissan Altima 2016, que era conducido por John Newman Wright iba cirulando rumbo al norte a la par de una camioneta SUV color blanco.Los reportes preliminares señalan que ambos vehículos iban por el carril de extrema izquierda y tenían luz verde. Transcendió que Wright impactó primero a la mujer y luego la camioneta le pasó por encima.Carrillo confirmó que Wright se detuvo para tratar de brindarle los primeros auxilios a la víctima, pero Medrano falleció en el lugar.Las autoridades solicitan la ayuda de la comunidad para tratar de localizar al conductor de la camioneta, por lo que si usted tiene información al respecto puede llamar a EPPD al (915) 212-4080.

