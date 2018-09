Niega haber abusado sexualmente de alguien

Washington— El presidente Trump y sus compañeros republicanos apoyaron este lunes al juez Brett Kavanaugh, mientras el nominado a la Suprema Corte se comprometió a luchar contra los alegatos adicionales de ataque sexual, que catalogó como una campaña coordinada para manchar su reputación.En una desafiante carta enviada a los líderes del Comité Judicial del Senado, Kavanaugh comentó que “no lo intimidarían para que se retire de ese proceso”.“El esfuerzo coordinado para destruir mi buen nombre no impedirán que siga adelante”, dijo Kavanaugh, quien declarará este jueves ante el Comité.“Las viles amenazas de violencia en contra de mi familia no me harán retroceder. Nada de lo que intenten tendrá éxito”.Al hablar, acompañado por su esposa Ashley, el nominado dijo: “No voy a ir a ningún lado” y descartó lo que catalogó como “acusaciones falsas”.“La verdad es que yo nunca he atacado sexualmente a nadie, ni en la preparatoria ni en ningún lado”, aseguró Kavanaugh.“Yo no he cuestionado si la doctora Christine Blasey Ford en cierto momento de su vida fue atacada sexualmente por alguien en algún lugar, lo que yo sé es que nunca le he hecho eso a nadie”.Este lunes, Trump y otros republicanos hicieron eco ruidosamente de esa afirmación, ya que el presidente dijo que está ansioso por confirmar su voto.En comentarios con los reporteros, Trump se comprometió a apoyar a su nominado “durante todo el proceso”, considerando a Kavanaugh “un hombre con un pasado sin tacha”, además de afirmar que los alegatos que giran a su alrededor son “totalmente políticos”.“Existe la posibilidad de que esto pueda ser una de esas cosas injustas que le suceden a un candidato por nada”, dijo Trump.Sus comentarios surgieron luego de un segundo alegato de mala conducta sexual contra Kavanaugh.En el Senado, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, increpó a los demócratas acusándolos de lanzar “todo el lodo que pueden” y condenó que “haya una vergonzosa campaña para manchar la reputación”.Defendió decididamente a Kavanaugh y se comprometió a que este “excelente nominado” reciba el voto en el Senado.El domingo, la revista New Yorker reportó que Deborah Ramírez, una compañera de clases de Kavanaugh en la Universidad Yale, dijo que él se desnudó en una fiesta cuando ambos estudiaban el primer año de la carrera.A medida que fue avanzando este lunes, quedó cada vez más claro que los demócratas y los republicanos del Comité Judicial se están moviendo en direcciones opuestas sobre cómo proceder con la nominación de Kavanaugh.La senadora Dianne Feinstein de California, demócrata de alto rango, solicitó el domingo un retraso en esa consideración hasta que los alegatos de ataque sexual puedan ser totalmente investigados.