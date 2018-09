Niega Texas a reos dentaduras postizas

Houston, Texas – A los presos sin dientes en Texas rutinariamente se les niegan dentaduras porque la política de la prisión estatal dice que masticar no es una necesidad médica porque pueden comer alimentos licuados.Los proveedores médicos de las prisiones de Texas aprobaron 71 dentaduras postizas para una población de presos del estado de más de 149 mil en 2016, informó el Houston Chronicle. Es un declive agudo comparado con hace 15 años, cuando se aprobaron más de mil prótesis dentales.California, que posee la segunda población penitenciaria más grande del país, ha otorgado casi seis veces más dentaduras que Texas en la última década, a pesar de que el Estado de La Estrella Solitaria tiene casi 19 mil reclusos más que el Estado Dorado. El sistema penitenciario de California proporcionó más de 4 mil 800 prótesis dentales en 2016, según los datos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación estatal.Muchos reclusos de Texas están necesitados porque son adultos mayores, tienen un historial de consumo de drogas o provienen de entornos empobrecidos con un cuidado dental deficiente.Pero la política estatal tiene pautas estrictas que dicen que los reclusos no pueden obtener dentaduras postizas a menos que tengan bajo peso o sufran otras complicaciones médicas. La política recomienda que los reclusos con menos de siete dientes se sometan a revisiones para prótesis dentales, pero generalmente debe haber problemas de salud adicionales para merecer una consideración seria por las pocas prótesis dentales que se distribuyen cada año."En última instancia, es una decisión médica", dijo el vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jeremy Desel.El recluso condenado a muerte, Paul Devoe, empapa galletas saladas en café para comerlas con sus tres dientes restantes. Devoe y otros reclusos se han quejado de encías sangrantes, bocas adoloridas, asfixia y no pueden comer. Muchos han informado que se extrajeron sus dientes con la promesa de recibir dentaduras postizas, solo para descubrir que ese no era el caso.El sistema de prisiones de Texas no tiene planes de cambiar su política de dentaduras postizas."La política actual de prótesis dental se revisó por última vez en abril del año pasado, y no hay planes para que se vuelva a revisar en el futuro", dijo Desel a principios de este año.Fred Cohen, un profesor de derecho jubilado que es autor de un libro sobre el cuidado de salud administrado correccional y la ley, dijo que una demanda colectiva es la única forma en que los reclusos podrán ver la reforma.El senador John Whitmire dijo que "desafortunadamente, a demasiada gente no le importa".

