Crime Stoppers of El Paso, Inc. distribuye la lista de los fugitivos más buscados por el Departamento de la Policía de El Paso y la Oficina del Sheriff del El Paso. Cualquiera que tenga información sobre el paradero de cualquiera de estos fugitivos debe llamar a Crime Stoppers de El Paso de inmediato al 566-8477(TIPS), o en línea en www.crimestoppersofelpaso.org. Usted permanecerá en el anonimato y, si su pista conlleva a un arresto, podrá calificar para recibir una recompensa. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización no lucrativa que une a la comunidad, la Policía, y a los medios para resolver el crimen.Juan Antonio Pineda Romero, hombre hispano de 65 años. 5 pies con 8 pulgadas (1.73 metros) de estatura y 160 libras de peso. Pelo cano y ojos cafés. Buscado por agresión sexual agravada contra un menor y por contacto indecente y sexual con un menor. Fianza de 100 mil dólares.Irela Doom, mujer anglosajona de 52 años. 5 pies con 4 pulgadas (1.63 metros) de estatura y 175 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscada por Robo de más de 30 mil dólares y menos de 50 mil. Fianza de 15 mil dólares.Ramón Espinoza Reynozo, hombre hispano de 39 años. 5 pies con 6 pulgadas (1.68 metros) de estatura y 190 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por robo de más de 100 dólares y menos de 700 dólares. Fianza de 3 mil dólares.Edward Chávez, hombre hispano de 53 años. 6 pies (1.83 metros) de estatura y 200 libras de peso. Pelo negro y ojos cafés. Buscado por no haberse registrado como ofensor sexual. Fianza de 50 mil dólares.Carlos Tarín, hombre hispano de 65 años. 5 pies con 7 pulgadas (1.70 metros) de estatura y 200 libras de peso. Pelo café o cano y ojos cafés. Buscado por no haberse registrado como ofensor sexual. Fianza de 10 mil dólares.Arath Jáuregui, de 18 años. 5 pies con 3 pulgadas (1.60 metros) de estatura y 135 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por asesinato. Fianza de 2 millones de dólares.Lettommy Ballard, de 24 años. 6 pies con 6 pulgadas (1.93 metros) de estatura y 240 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por asesinato. Fianza de 150 mil dólares.Diane Reyes Gardea, de 31 años. 4 pies con 9 pulgadas (1.45 metros) de estatura y 130 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscada por robo, tres cargos de agresión agravad con un arma letal obstrucción y evasión al arresto y conducta letal con un arma de fuego. Sin derecho a fianza.Anthony Carlos Campos, de 31 años. 5 pies con 6 pulgadas (1.68 metros) de estatura y 128 libras de peso. Pelo café y ojos verdes. Buscado por fraude y robo de identidad. Fianza de 100 mil dólares.Adrián Contreras, de 29 años. 5 pies con 8 pulgadas (1.73 metros) de estatura y 175 libras de peso. Pelo negro y ojos cafés. Buscado por conducir en estado de ebriedad en más de tres ocasiones. Fianza de 50 mil dólares.

