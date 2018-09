Dos oficiales, un hombre y una mujer, de la Fuerza Aérea Nacional apostados en Fort Bliss fueron promovidos a comandantes para ocupar las posiciones de dos unidades que permanecían vacantes en el cuartel militar.La capitán Paula A. Palacios, hispana y originaria de El Paso, fue elevada de rango a comandante junto con el teniente coronel Jason E. Westmeyer.Ambos recibieron la investidura durante una Ceremonia realizada en Fort Bliss and Old Ironsides Museums, ubicado en el 1735 Marshall Rd. del campo militar.“Me siento muy contenta y orgullosa de tener esta nueva responsabilidad que llevaré con gran ejemplo”, dijo visiblemente emocionada la capitán al término de la formalidad militar.Ambos tomarán posición de su nombramiento y estarán al frente de la unidad 204 Ground Combat Training Squadron y 203 Security Forces Squadron, respectivamente.Durante el rito marcial los militares recibieron la bandera de la unidad, símbolo de la toma de mando, ante el pleno de los soldados para que reconocieran a sus nuevos líderes.“Presenciamos esta solemne ceremonia con mucho entusiasmo ya que es muy especial para ellos como profesionales y para sus familias aquí presentes”, afirmó el coronel y comandante Miguel Torres, titular de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional contra narcóticos en el estado de Texas.Manifestó que el que la nueva comandante Palacios de origen hispano ocupe esa posición es de gran valía. “Su nombramiento es muy significante para los líderes de la Guardia Nacional del estado de Texas por la diversidad”.“He visto muchas generales que son mujeres y esta unidad es donde yo crecí y sobre todo tuve la fortuna que nunca me trataron diferente por ser mujer y esa es una de las razones por la que regresé”, manifestó la capitán Palacios mientras miraba y tomaba de la mano emocionada a su madre Patricia Luna.Añadió que anteriormente estaba comisionada en la ciudad de Austin desempeñando el cargo de una oficial de Asuntos Legislativos. “En marzo del presente año decidí regresar y establecerme aquí”.Como integrante de la Guardia Nacional atiende las zonas comprendidas en las ciudades de Austin, San Antonio y Houston, entre otras áreas. Palacios tiene a su cargo alrededor de 180 soldados. “Ellos tienen la responsabilidad de entrenar a su personal para ir a combate y son prácticamente la policía militar de la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional”, dijo el comandante Miguel Torres, originario de Delicias, chihuahua.Agregó que ellos brindan apoyo a las policías federal, estatal y local en materia del combate contra el crimen organizado y la droga que ingresa a los Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.