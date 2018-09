Negarán green cards con errores en solicitud

Casi 7 millones de personas solicitan anualmente una visa de migrante o de residente permanente (green card) en los Estados Unidos, pero una nueva política federal apunta a negar las solicitudes que contengan errores o que presenten información incompleta, se informó.A partir del 11 de septiembre entró en vigencia la nueva política federal que rechazaría solicitudes de inmigración legal y daría por terminados dichos procesos, algo que especialistas en la materia califican como un ladrillo más en “un muro invisible”.“Los abogados que trabajamos en inmigración estamos preocupados sobre lo que parece ser un ataque a la inmigración legal, y esta nueva política que se refiere a los errores en las formas, eleva aún más esta preocupación”, afirmó Jeanne Morales, abogada especialista en migración.Durante la administración del presidente Barack Obama los oficiales de Inmigración estaban obligados a mandar notificaciones a los solicitantes, en caso de que hubiera necesidad de realizar una corrección en sus formas, en lugar de dar por terminado un proceso, como ahora se instruye.“El ‘muro invisible’ toma diferentes formas, y el hacer más estrictas las políticas nos muestra que no hay tiempo qué perder, ya que si usted necesita actualizar su estatus (migratorio), debe hacerlo inmediatamente, antes de que se declaren otros cambios”, agregó Morales.El memorándum PM-602-0163 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Seguridad Interna (DHS), fue distribuido el 13 de julio del 2018, anticipando la entrada en vigor de la nueva normatividad a partir del 11 de septiembre pasado.El documento oficial advierte que queda a discreción de los oficiales de Inmigración la posibilidad de negar una aplicación, petición o solicitud de visa o cambio de estatus, incluso sin necesidad de “solicitar una Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegar (NOID) si no se presenta la evidencia inicial o si la evidencia en el registro no establece la elegibilidad”, dicta el documento.De tal forma, si alguna de las solicitudes es mal realizada, si tiene errores u omite alguna información, no habrá posibilidad de enmendarla, ya que la negación será la primera opción para los oficiales migratorios en funciones, quienes darán así por terminado el proceso de dicha solicitud.“Aunque la justificación del Gobierno en cuanto a esta política tiene mérito, una alteración ‘ciega’ al procedimiento no permite a un individuo, con una aplicación legítima, resolver cualquier error”, apuntó la abogada Morales sobre la medida.Morales, quien tiene oficinas en El Paso y Midland, Texas, sostuvo que este tipo de políticas pueden ocasionar que los interesados desistan en su intento de cambiar su estatus o en solicitar visas, una situación que afecta a todas luces la inmigración legal.“El proceso es actualmente de alto costo y complejo; enlodar las aguas aún más no sirve para alguna de las metas, a menos que el objetivo sea cancelar la inmigración legal”, afirmó Morales.“Esta política afecta a los inmigrantes legales y a las compañías estadounidenses que buscan contratarlos. De tal forma la economía estadounidense se verá afectada por una política robótica, que asume como motivos impropios cuando una aplicación está incompleta”, sostuvo la especialista.La abogada exhortó a los interesados en tramitar una visa o en modificar su estatus, a acercarse a bufetes profesionales, para evitar así el rechazo y consecuente término de un proceso migratorio ante las autoridades.“Nadie debería de navegar por el complejo proceso migratorio por sí mismo, o con un notario que no es un abogado, solamente abogados migratorios con experiencia pueden dar la mejor oportunidad de realizar el papeleo oficial por medio del sistema”, afirmó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.