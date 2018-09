Actualmente, el Distrito Independiente Escolar de El Paso, (EPISD), contiene un déficit financiero por 7 millones de dólares, los cuales, son necesarios para la operación correcta del presupuesto del ciclo escolar 2018-2019.Por lo que desde hace unas semanas, las autoridades educativas dieron a conocer que se mandaría a las urnas de votación una Elección de Ratificación de Impuestos, mejor conocido como ‘Penny Swap Election’.¿Qué es una Elección de Ratificación de Impuesto? Se le llama Elección de Ratificación de Impuesto al hecho de que una junta escolar establezca un tipo de gravamen de mantenimiento y operación que está por encima de la tapa obligatoria del estado.El distrito no puede tomar la decisión de mover los fondos de forma autónoma. Por ley estatal, cada una de las instituciones educativas públicas tienen la obligación de realizar cambios en la forma de distribución de fondos bajo único permiso de los contribuyentes.Incluso si el cambio no afecta el pago de impuestos o representa un aumento a los mismos. Únicamente aquellas personas con residencia dentro de la zona de EPISD podrá ejercer el voto.¿Cómo es que funciona y cómo es que afecta a los contribuyentes? La Mesa Directiva de EPISD propone sacar .10 centavos del área de interés e impuestos y transferirlos al presupuesto de mantenimiento y operaciones.“Sería mover centavos de un presupuesto a otro para bajar el impacto del déficit y lograr el presupuesto próximo”, comentó Carmen Arieta Candelaria, superintendente adjunta de finanzas y operaciones de EPISD.Empero, de acuerdo con las autoridades educativas, el movimiento cuenta con impacto cero en el pago de impuestos de la propiedad ni en ningún otro. Es decir, no se incrementará el pago ni usted tendrá que pagar más.De hecho, la tasa de impuestos de EPISD del ciclo escolar actual permanece en el mismo nivel que el año pasado, según informa el distrito.Por lo que este próximo 6 de noviembre, los votantes paseños que residan dentro de la circunscripción de EPISD, tendrán la oportunidad de elegir el intercambio de .10 centavos.La elección permitirá al distrito aportar fondos que el estado iguala, diseñados para premiar a los distritos que obtienen apoyo de sus comunidades en forma de votaciones de intercambio de centavos, tal como la que se prepara.De ser aprobada, el distrito podrá generar aproximadamente 7.5 millones de dólares que el estado de Texas igualara sin aumentar el porcentaje de impuestos.Y es que la Elección de Ratificación de Impuestos, tiene como objetivo mitigar el impacto de dinero faltante e invertir en cuatro temas prioritarios para EPISD, esto, de ser aprobadoCompensación para maestros: Los fondos que el estado iguala, se utilizarán para brindar a todos los empleados del distrito que reúnan los requisitos de remuneración un bono único por 750 dólares.Seguridad: En patrullas e incremento de personal dentro de las filas del Departamento de Policia de EPISD. Actualmente, de acuerdo con autoridades, el distrito cuenta con 55 elementos, esperan aumentar la cifra, además de instalación de programas y software de seguridad en los planteles, así como cámaras de vigilancia.Continuación de programas académicos: Se busca continuar la expansión del lenguaje dual a todos los grados en cada uno de los planteles de educación primaria, así como continuar con el apoyo de programas como New Tech, International Baccalaureate y los programas magnet, orientados a profesiones. Además de una capacitación especial a docentes bajo el programa Active Learning Framwork.Tecnología: Cada uno de los estudiantes de EPISD cuentan con una computadora portátil para facilitar el aprendizaje del siglo XXI, de acuerdo con autoridades, los fondos de intercambio, de ser aprobados, se usarías para respaldar aún más la distribución de dispositivos en las secundarias y preparatorias.

