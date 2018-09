‘Abrazos No Muros’ no desaparece y se llevará a cabo el 13 de octubre como estaba programado, afirmó este sábado Fernando García, dirigente de la Red Fronteriza de Derechos Humanos, durante la protesta realizada en las inmediaciones del Río Grande, luego del inicio del reemplazo y construcción de la valla fronteriza en el barrio ‘Chihuahuita’.Tras reprobar las obras de construcción y cuestionar la actitud de la Patrulla Fronteriza, el líder de la agrupación pro derechos de los inmigrantes manifestó que la marcha de protesta envió dos mensajes al Gobierno federal: rechazar la construcción del muro y decirle que no parará el programa de ‘Abrazos No Muros’.“Vamos a parar la construcción del muro porque es algo indigno… y no van a parar ‘Abrazos No Muros’, símbolo de resistencia de las familias”, dijo García ante los más de 200 manifestantes que acudieron al llamado.Lanzando consignas en contra de la política federal: ¡No al muro fronterizo!, ¡Abajo el muro!, ¡Basta de abusos! y no a la separación de familias, los marchistas que salieron del parque Cleveland Square, ubicado en el cruce de Franklin y Santa Fe, recorrieron parte de las calles Oregón, Paisano, El Paso, Cuarta, hasta llegar a la calle Calleros, justo a la entrada al río donde celebran el encuentro familiar.Ahí dos patrullas, una de EPPD y otra del Ferrocarril, bloquearon el paso mientras que agentes de la Patrulla Fronteriza observaban de cerca al contingente que coloco a la entrada una leyenda con letras grandes ‘Abrazos No Muros’.“Lástima que estemos en este lugar tan feo, tan asqueroso. Debería darles vergüenza a la administración Trump, vergüenza a la Patrulla Fronteriza porque están mandando un mensaje a la comunidad de que no les interesa y eso a mi me enfurece y me pone los pelos de punta”, externó David Stout, comisionado del Precinto 2.En su intervención dijo que como comisionado siempre ha estado interesado en fomentar la relación entre las comunidades de El Paso y Ciudad Juárez por lo que el condado trabaja en contrarrestar este movimiento hostil dirigido desde la Casa Blanca.Añadió que se trabaja en la creación de una oficina de atención a inmigrantes y la conformación de una mesa redonda binacional para tratar temas de interés y mantener mayor comunicación y tener una voz fuerte cuando se vaya a Washington, Austin o Santa Fe porque ahora Las Cruces estará involucrada.El director ejecutivo de BNHR dijo que en 2017 la PF les pidió el calendario de fechas de los eventos, sin embargo de manera repentina y sin consultarlos tomaron la decisión de cancelar la autorización.“Nosotros estaremos aquí haciendo el evento de ‘Abrazos No Muros’ de una u otra forma este 13 de octubre a las 8 de la mañana… Ellos tratarán de evitarlo pero no podrán destruir la idea”.Mencionó que en 2017 se les pidió el calendario de fechas en que se llevaría a cabo los eventos, sin embargo de manera repentina y sin consultarlos tomaron la decisión de cancelar la autorización.“Es una gran falta de respeto que pone en riesgo la relación que hay entre las comunidades, entre la Red Fronteriza y la Patrulla Fronteriza desde hace más de 15 años”, dijo García en tono molesto tras denunciar la falta del cumplimiento al acuerdo pactado.Y es que dicho programa instaurado en abril de 2016, cuyo objetivo es dar oportunidad a inmigrantes de ver y abrazar a su ser querido, había sido una muestra de la buena voluntad de cooperación de las autoridades federales para que las familias residentes en Estados Unidos tuvieran la oportunidad de reencontrarse con sus parientes del otro lado del río, al no poder cruzar la frontera.“Es una lástima que la Patrulla Fronteriza nos haya dado la espalda. Es un dolor y es una angustia porque ya tenemos porque tenemos muchas familias que están esperando a que se llegue el 13 de octubre para reunirse con sus familiares”, dijo visiblemente consternada Olga Domínguez, quien a asistido a las cinco eventos“No se me hace justo por eso haremos todo lo posible para esa construcción”, dijo entre sollozos al recordar el sentimiento y la tristeza que se vive en cada evento. “Aquí el que no llora es porque no tiene sentimientos”.“Valen oro. Esos tres minutos son inigualables y no se pueden repetir el ver a familias que no se habían visto durante años. Ese muro no es la solución debe haber unión de familias no separación”, Olga Juárez, integrante de la Red Fronteriza en Nuevo México.Luego de exigir que no haya mas abusos los manifestantes hicieron un llamado a los ciudadanos para que este 6 de noviembre salgan a votar y muestren así su rechazo a la política anti migratoria emprendida por el presidente Donald Trump.Para ellos esto es una cuestión política, un capricho del mandatario en su afán por construir el muro fronterizo aun cuando no cuenta con los recursos. “Es importante que este noviembre salgan a votar. ¿Este es el tipo de América que queremos tener? Este es el tipo de América que queremos para nuestros hijos” preguntó Gabriela Castañeda, integrante de BNHR.Uno de los momentos emotivos del evento fue cuando Oscar Lechuga, ex oficial de Aduanas y Protección Fronteriza entre lágrimas contó su historia sobre la exigencia de sus supervisores para actuar en contra de la comunidad inmigrante después de los ataques terroristas que sufriera el país en 2001.“Querían que tratamos mal a la gente, sin ética, sin compasión y eso para mi era inaceptable por lo que tuvo que dejar esa agencia”, manifestó el hispano de padres mexicanos. “Mis padres llegaron a este país para darnos lo mejor y lo que esta haciendo este país no esta bien de separar familias y cambiar la mentalidad de los agentes”.Ya basta de tanta humillación, ya basta de separar familias, somos personas no somos animales. Hay que trabajar juntos para tener un mejor América fueron las exigencias de los presentes de las diversas organizaciones quienes al mismo tiempo exigieron una reforma migratoria. “Ya estuvo bueno”, gritaron.Por su parte vecinos del barrio ‘Chihuahuita’, lugar donde iniciaron con el reemplazamiento de la valla metálica, coincidieron en que no es necesaria otro muro en el lugar.“Es ilógico construir otro cuando ya existe uno. Es dinero tirado a la basura”, dijo la señora Gutiérrez, residente de la colonia mexicana, quien ya anticipa las molestias que causarán los trabajos.Otro de los habitantes mencionó que mientras las familias tengan necesidades y sus países no las atiendan el tráfico ilegal de personas no desaparecerá. “Aquí hemos visto como corretean los migras a quienes cruzan por el río y es el cuento de nunca acabar aunque ahora ya es menos”.Ambos resaltaron que la administración federal debería trabajar en una solución de fondo y no estar enfrentándose sistemáticamente con la sociedad y creando un terrorismo racial. “Que vayan por los delincuentes nada más y no por la gente trabajadora que busca mejorar la calidad de vida de sus familias”.“Pero qué necesidad, para qué tanto problema”, dijo Sergio Terán, haciendo alusión a la popular melodía del finado cantautor Juan Gabriel y pidiéndole al presidente Trump dejarse de ‘caprichitos’ cuando se sabe que su familia está integrada por inmigrantes.