Medirá muro 18 pies de alto

La promesa de campaña del presidente Donald Trump de construir una barrera en la frontera de Estados Unidos con México es una realidad, ya que la Patrulla Fronteriza confirmó que a partir de este sábado 22 de septiembre, se comenzará con la construcción del muro fronterizo.“Este nuevo muro será más duradero y por lo tanto más efectivo para evitar la entrada de personas indocumentadas”, dijo Aaron Hull, jefe de la Border Patrol (BP) Sector El Paso.Hull indicó que la malla ciclónica que ya existe será reemplazada por una reja metálica de 18 pies (5.48 metros) de alto, con una base de cemento similar a la estructura de bolardos de acero que colocan en el área de Santa Teresa. Tendrá un costo de 22 millones de dólares.El llamado “muro de Trump” abarcará cuatro millas (6.4 kilómetros) y comenzará justo en el Barrio Chihuahuita en la zona Centro y continuará hacia el Este pasando por debajo del puente internacional Paso del Norte y llegará hasta a la calle Fonseca.De acuerdo con BP, el Barrio Chihuahuita fue seleccionado para el reemplazo de la malla fronteriza debido a que esta zona es comúnmente utilizada para el tráfico de personas.Ramiro Cordero, vocero de la corporación, comentó que la sustitución era necesaria, ya que desde que fue instalada en los años setenta, no la habían cambiado y sólo se hacían reparaciones en los lugares que era necesario.“La malla es algo así como los vehículos que usamos, tienen que ser cambiados cuando empiezan a no ser tan efectivos como antes”.Mencionó que esta nueva barrera no está diseñada para frenar cien por ciento el tráfico de personas y drogas, sino para ayudarles a ellos como agentes a hacer un mejor trabajo.“Nunca fue diseñada para frenar todo el tráfico, pero sí va a hacer que nuestro trabajo sea más efectivo”, reiteró.Según Cordero, un muro más alto y más difícil de cortar, les dará más tiempo a los agentes para responder a las alertas.En el año fiscal 2017 en el Sector El Paso se detuvieron 25 mil 193 inmigrantes indocumentados y se aseguraron más de 34 mil libras de mariguana y 140 libras de cocaína. Además se registraron 54 ataques contra agentes de BP.La Patrulla Fronteriza agregó que la licitación para la empresa que hará la construcción se realizó el pasado mes de junio y la constructora ganadora fue West Point Contractors.“El presupuesto y la constructora ya fueron aprobados y la construcción del proyecto ya empieza el sábado”, explicó Cordero.Trascendió que se tiene programado que la construcción del muro termine en abril del próximo año.

