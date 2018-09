Culpa a DJ por accidente que casi le cuesta la vida

Luego de atropellar y casi provocar la muerte de Christian Swift Ortiz, el presunto responsable del accidente asegura que todo fue culpa de la víctima.Pedro Manuel Reyes, de 21 años, enfrenta un cargo por accidente que provocó lesiones corporales graves, ya que el también conocido como DJ Swift presentó varias lesiones como un pulmón colapsado, hígado lacerado, seis costillas fracturadas, fractura de pelvis, vertebras dislocadas, entre otras.De acuerdo con documentos de la corte, Reyes admitió en un mensaje de texto que envió a una mujer llamada “Zayra”, que el había atropellado a Ortiz, pero al mismo tiempo aseguró que todo era culpa del DJ.Aunque los documentos no especifican porque Reyes, decía que Ortiz había tenido la culpa del accidente.Una testigo de apellido Rodríguez, indicó a los detectives que ella estaba en el estacionamiento del bar cuando escuchó un fuerte golpe y luego el patinar de unas llantas.La mujer explicó que cuando se acercó al lugar de donde vino el fuerte sonido, pudo ver cuando una camioneta pickup blanca Toyota Tundra con rines negros que era conducida por un hombre hispano huía de la escena.La testigo agregó que mientas la camioneta se daba a la fuga, pudo ver a Ortiz tirado en el piso frente a un auto.Otro testigo de apellido Molina, quien es cliente del bar comentó que el estaba afuera en el callejón cuando la camioneta arrolló a Ortiz y luego se fue rumbo al Este de la ciudad.En los documentos se explica que uno de los propietarios del bar entregó a los detectives un video, donde se observa el momento cuando Reyes se acerca al auto de Ortiz y luego lo atropella, para después huir a toda velocidad.Las investigaciones arrojaron que la camioneta pickup era propiedad del negocio V&E Customs, ubicado en el 4550 de la avenida Hércules.Cuando los detectives acudieron al lugar se entrevistaron con Reyes y se enteraron que dicha camioneta estaba en Vado, Nuevo México.El hombre le comentó que ya había hablado con su abogado y que éste le recomendó entregarse y también le dijo no dar ninguna declaración a la Policía.Agregó que él mismo llevaría la camioneta al corralón municipal para que fuera examinada, pero no lo hice en la fecha acordaba por lo que volvieron al negocio y hablaron con el dueño.Los documentos indican que el propietario del lugar confirmó que Reyes había sido la ultima persona en usar esa camioneta.Por último se establece que Reyes llevó la camioneta al corralón, donde los detectives ser percataron que tenía daños que consistían con el accidente.Reyes fue arrestado el pasado 10 de septiembre y recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 75 mil dólares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.