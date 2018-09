Nueva York – Una mujer apuñaló a cinco personas, incluidos tres recién nacidos, y luego se cortó la muñeca la mañana del viernes dentro de una casa de la ciudad de Nueva York que aparentemente se utilizaba como una guardería sin permiso para nuevas madres y sus hijos, informaron las autoridades.Todas las víctimas del ataque, perpetrado poco antes de las 4 de la madrugada, fueron hospitalizadas, pero se espera que sobrevivan.La sospechosa de 52 años –empleada de la guardería– fue detenida por la Policía; era atendida por sus heridas y sometida a revisión psiquiátrica, dijeron las autoridades.No se han presentado cargos por el momento y la policía informó que el motivo del ataque era investigado.Los investigadores intentan descifrar qué sucedió al interior del edificio, una casa multifamiliar de tres pisos en un barrio popular con inmigrantes chinos en la sección Flushing de Queens. Nueve bebés estaban en el lugar durante el ataque, informó la fiscalía del distrito.Funcionarios locales dijeron que parecía que la instalación no autorizada era para que las nuevas madres y sus bebés se recuperaran durante un mes, en línea con la tradición china.Al parecer llevaba más de 10 años operando, dijo el legislador estatal Ron Kim."Es la peor pesadilla imaginada por un padre", agregó.La policía que respondió a la llamada de emergencia descubrió a una niña de 3 días y una niña de 1 mes que fueron apuñaladas en el abdomen, y otra niña de 20 días sufrió cortes en la oreja, el mentón y el labio.El padre de uno de los niños y una mujer que trabajaba ahí también fueron apuñalados, informó la policía.En el lugar de la escena había dos cuchillos de carnicero.La sospechosa fue descubierta sangrando e inconsciente en el sótano de la casa y, después de que la policía aplicara un torniquete, recuperó consciencia y fue llevada al hospital, informó la policía."Oramos para que todas las víctimas estén bien y sobrevivan estas lesiones", dijo el fiscal del distrito de Queens, Richard Brown. "Esperamos que estos pequeños bebés, tan pequeños y frágiles, sean lo suficientemente fuertes para superar este acto horrible de violencia egoísta".Los registros estatales indican que el negocio se llamaba Mei Xin Care Inc. Estaba registrado en esa dirección, pero no había un teléfono enlistado por la compañía.El doctor Anderson Sungmin Yoon, quien trabaja en un centro comunitario cercano dando servicios psicológicos, pasó el viernes para consolar a los vecinos. Dijo que con frecuencia hay un estigma en la comunidad para buscar atención por problemas psicológicos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.