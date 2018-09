Dallas— El representante Beto O’Rourke, de El Paso, nominado demócrata para el Senado de Estados Unidos, utilizó una reciente y agresiva táctica en contra del republicano Ted Cruz, el titular del puesto, en su primer debate que se llevó a cabo el viernes por la noche.En la Universidad Metodista del Sur, los candidatos intercambiaron golpes retóricos en cada pregunta, demostrando unas profundas diferencias que han sido evidentes desde hace tiempo en esta competencia.Destacó la postura combativa de O’Rourke hacia Cruz después de haber pasado su campaña, hasta este punto, ignorando mayormente al senador en funciones.En repetidas ocasiones O’Rourke recordó a la audiencia que es el único candidato que ha visitado los 254 condados de Texas: enérgicamente contraatacó en varias ocasiones cuando fue criticado por Cruz.“Esta es la razón por la que a la gente no le gusta Washington, D.C.: usted está diciendo algo que yo no dije y me lo está atribuyendo a mí”, le dijo O’Rourke a Cruz en cierto momento. “Es un truco que está empleando para confundir e incitar en base al temor”.El debate fue agresivo desde la primera pregunta, que fue acerca de si a los “dreamers” –los jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando era niños– se les debería otorgar un camino para obtener la ciudadanía.Manteniendo un apoyo firme para esa idea, O’Rourke acusó a Cruz de prometer que “deportaría a cada uno de los ‘dreamers’: esa no puede ser la manera en que Texas maneja ese tema”.Sin negarlo, Cruz respondió que O’Rourke está enfocado en “luchar a favor de los inmigrantes ilegales” y en que “los estadounidenses son ‘dreamers’”.Aun en la última pregunta ostensiblemente positiva –¿Qué admira de su contrincante?– Cruz pareció lanzar un golpe, o por lo menos un cumplido ambiguo.Al responder primero, O’Rourke comentó que como compañero del Congreso, respetaba el sacrificio que Cruz está haciendo con su familia para hacer lo que creía era lo mejor para el país.Cuando llegó su turno, Cruz dijo que admiraba que O’Rourke fuera tan apasionado y creyera en eso por lo que estaba luchando: muy parecido a Bernie Sanders, el demócrata que se describe a sí mismo como socialista, hizo notar Cruz.“Es una respuesta que es característica en usted”, replicó O’Rourke.El tema del debate fue la política doméstica. Fue moderado por la reportera política de NBC 5, Julie Fine y el escritor político de Dallas Morning News, Gromer Jeffers.En cuestiones más actuales, a los candidatos les preguntaron acerca de Brett Kavanaugh, el nominado a la Suprema Corte de Estados Unidos, cuya confirmación está en duda ya que enfrenta un alegato de mala conducta sexual de la época en que estuvo en la preparatoria.Cruz dijo que la acusadora merece ser escuchada y tratada con respeto, mientras que O’Rourke fue más allá, al decir que es necesario que el FBI haga una investigación sobre la acusación.Rápidamente, el diálogo se convirtió en una pelea más amplia sobre los nominados judiciales, Cruz trató de vincular a O’Rourke con Hillary Clinton, la nominada presidencial demócrata del 2016, y aseguró que ambos quieren jueces que anulen la Segunda Enmienda.O’Rourke negó eso y ofreció otra réplica controvertida mientras Cruz lo desafió para que nombrara a un juez que él haya apodado y que defienda la Segunda Enmienda.“Usted no entiende cómo funciona el Senado, pero nuestro trabajo en el Senado es decidir si vamos a apoyar o no a los nominados”, dijo O’Rourke –a lo cual Cruz lo presionó sobre si apoyó a Clinton en el 2016, cosa que si hizo, y O’Rourke insistió que la pregunta era irrelevante.La Segunda Enmienda desató otro enfrentamiento entre los dos, ya que difieren en la necesidad de tener un control de armas después de los letales tiroteos ocurridos a principios de este año en Santa Fe High School.Cruz dijo que los sobrevivientes le comentaron que no querían un control de armas sino más policías armados en las escuelas.O’Rourke rechazó esa idea, argumentando que los maestros le dijeron que no creen que eso les dará más seguridad.“Los pensamientos y las oraciones, senador Cruz, no van a acabar con eso”, dijo O’Rourke. “La gente de Texas –los niños de Texas– merecen que se tomen una acción”.Cuando los moderadores trataron de seguir adelante, Cruz intervino para afirmar que “más policías armados en la escuelas no son pensamientos y oraciones”.“Lamento que no le gusten los pensamientos ni las oraciones”, dijo Cruz. “Yo voy a orar por todos los que esté en peligro, pero también voy a hacer algo para solucionar eso”.Cruz y O’Rourke estuvieron divididos en cuanto a los jugadores de la NFL que se arrodillan durante el himno nacional, lo cual O’Rourke lo ha defendido con comentarios que han acaparado la atención nacional.O’Rourke reiteró en el debate que cree que “no hay nada más estadounidense que las protestas no violentas, los jugadores dicen que están haciendo eso para atraer la atención hacia la desigualdad racial.Cruz rebatió a O’Rourke y dijo que “en ningún lado de su respuesta comentó que arrodillarse durante el himno es una falta de respeto a los veteranos. Los jugadores tienen el derecho de protestar, agregó Cruz, cuando lo hagan de una manera que no le “falten al respeto a la bandera”.Jeffers le preguntó a Cruz por qué criticó a O’Rourke por sacar conclusiones acerca de Amber Guyger, la oficial de la Policía de Dallas, quien está acusada de abatir a un afroamericano en su departamento después que ella se equivocó de lugar en el mismo edificio.Los Rangers de Texas y el procurador de Distrito del Condado Dallas rápidamente acusaron a Guyger de homicidio imprudencial.Cruz comentó que O’Rourke está en contra de la policía y votó en contra de financiar un chaleco antibalas para los oficiales y está dispuesto a abolir el Departamento de Inmigración y Aduanas.“Le diré que eso es un patrón problemático”, dijo Cruz.O’Rourke comentó que está preocupado por los altos números de afroamericanos que son asesinados por oficiales caucásicos de la policía.“Tenemos algo que está mal”, dijo O’Rourke.Más fuegos artificiales fueron lanzados mientras que Cruz y O’Rourke tocaban el tema de sus respectivas relaciones en el presidente Donald Trump.O’Rourke insistió que trabajará con quien sea que tenga en mente los mejores intereses para Texas, incluyendo Trump. Cruz se abalanzó sobre su respuesta, trayendo a colación el apoyo de O’Rourke hacia la destitución de Trump.“En cuanto a lo que sé, el congresista O’Rourke nunca ha hablado con el presidente, más que públicamente haber expresado su apoyo a la destitución del mandatario”, dijo Cruz. “Cuando diriges a la extrema izquierda queriendo destituir… al presidente, eso no te pondrá en una posición política ganadora en Texas”.A Cruz se le preguntó si había perdido su dignidad al apoyar a Trump después de perder ante él en una dolorosa elección primaria republicana en el 2016, en la que se vio a Trump burlándose de la esposa y del padre del senador. Cruz dijo que en la elección “a diferencia de cualquier otra”, tomó una decisión consensuada de hacer a un lado todo sentimiento de dolor personal por el bien de los texanos.“Tengo una responsabilidad, la cual consiste en luchar por todos aquí y por cada persona en este estado”, dijo.Cruz también hizo alarde de la reforma fiscal de este año y del crecimiento en el empleo.Sin embargo, O’Rourke culpó a Cruz por no oponerse con mayor ahínco a Trump y dijo que el presidente ha socavado las instituciones democráticas de Estados Unidos.“Necesitamos a un senador que le haga frente a este presidente”, dijo O’Rourke.A O’Rourke se le preguntó sobre los detalles de su arresto por manejar en estado de ebriedad en 1998 en luz del reporte del Houston Chronicle que indicaba que quizás había intentado huir del incidente.“No intenté huir del accidente”, dijo, agregando que “haber conducido ebrio… fue un terrible error” para el cual no hay excusas.Cruz respondió que él no ha “intentado meterse en la historia personal del congresista O’Rourke, pero mantendré el enfoque en temas de substancia”—y señaló hacia la legislación que O’Rourke apoyo, de la cual Cruz dijo que haría que las personas con condenas por drogas les sea más fácil conseguir una licencia para conducir.Cuando se les preguntó cómo representarían los valores de Texas, ambos tomaron la oportunidad de calumniar a su oponente en base a las contribuciones de campaña. Cruz describió a O’Rourke como un ideólogo de extrema izquierda que se apega a sus “intereses liberales”. O’Rourke describió a Cruz como alguien que está “cautivo” por las corporaciones e intereses especiales.Pero ambos encontraron puntos en común en un área: cuando se les preguntó sobre la mejor manera de cubrir las necesidades del cuidado de la salud de los texanos, ambos candidatos dijeron que a los estadounidenses no se les debe negar la cubertura médica por condiciones pre-existentes.El evento del viernes fue el primero de tres debates de una hora de duración, y tuvo lugar mientras las encuestas continúan mostrando una reñida contienda entre Cruz y O’Rourke, un congresista de El Paso. El viernes por la mañana, el Reporte Político Cook cambió su calificación de la contienda de “Inclinada hacia el republicano” a la de “tirar una moneda al aire”.Los próximos dos debates están programados para el 30 de septiembre en Houston y el 16 de octubre en San Antonio. Las votaciones anticipadas comienzan el 22 de octubre.Fue apenas hace una semana que O’Rouke y Cruz habían anunciado haber quedado de acuerdo en realizar tres debates, cerrando con ello un periodo de varias semanas de negociaciones entre sus campañas.O’Rourke primeramente retó a Cruz a seis debates en mayo, y mientras que Cruz sostuvo que estaba abierto a debatir con su oponente, nunca respondió a ello de manera formal hasta julio. Fue entonces que Cruz propuso realizar cinco debates por el periodo de tres meses en cinco ciudades.Entre los problemas que O’Rourke tenía con la calendarización de los debates propuesta por Cruz era que cada uno de estos caía en un viernes por la tarde durante la temporada de futbol americano de las preparatorias. Eso seguirá siendo el caso para el debate en Dallas, mientras que los otros dos debates en los cuales estuvieron de acuerdo realizar serán programados en días distintos.