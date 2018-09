Laredo, Texas – Janelle Ortíz soñaba con convertirse en famosa. Melissa Ramírez imaginó un día en que las calles no fueran su casa y las drogas no fueran su preocupación. Claudine Luera anhelaba ver que sus hijos fueran mejores que ella.Todas esas mujeres, vinculadas por las dificultades de la vida, tuvieron una muerte siniestramente similar: fueron baleadas en la cabeza y abandonadas en caminos rurales de Texas, presuntamente por un agente de la Patrulla Fronteriza, quien ha sido descrito como un asesino serial.Los parientes de las muertas están sufriendo por sus seres queridos, quienes dijeron que eran algo más que los problemas que soportaron.“Ellas tenían familias, eran amadas, eran alguien, eran seres humanos”, comentó Colette Mireles, hermana de Luera.El móvil del sospechoso sigue sin conocerse. Las autoridades revelaron que las tres mujeres y una cuarta más, Guiselda Alicia Cantú, cuyo nombre fue dado a conocer este miércoles, eran sexoservidoras, y que el supervisor de la Patrulla Fronteriza, Juan David Ortiz, conocía a algunas de ellas.Cada una tenía una vida de penurias. Gracie Pérez recordó que su cuñada, Ramírez de 29 años, le comentó que fue violada cuando tenía 13 años. Abandonó la preparatoria, sufrió depresión y eventualmente empezó a vivir en las calles. Dejó a sus cinco hijos al cuidado de otras personas. Tuvo problemas con el hábito de consumir drogas.A pesar de todo eso, sus parientes la recuerdan como alguien que siempre trataba de hacer reír a los demás.A Ramírez le gustaba bajar videos graciosos de YouTube, devoraba cualquier comida que tuviera enfrente y disfrutaba ver la televisión a todo volumen mientras se quedaba dormida en un sofá.Pérez comentó que frecuentemente su cuñada regresaba a casa, a la casa de su madre, en donde vivían dos de sus hijos, usualmente se quedaba unos días, se comprometía a dejar las drogas y a mejorar su vida antes de regresar a las calles.“Ella quería ser una mejor mamá, una mejor persona”, dijo Pérez. “Ya no quería andar en las calles”.Janelle Ortíz de 28 años, imaginaba un futuro en donde su personalidad y habilidad para hablar con casi cualquier persona la transformara en alguien famosa.Rosenda Ortiz, su hermana menor, recordó la difícil niñez que compartieron, ya que constantemente eran dejadas en diferentes casas. Dijo que su hermana era fuerte y tenía un gran corazón, siempre preguntaba qué necesitaban los demás.Rosenda Ortiz esperaba que un día pudiera tener una casa propia e invitar a su hermana a vivir con ella.“Él no era conocido como prostituta o sexiservidora”, dijo, utilizando pronombres que ella sabía que su hermana transgénero podría haberla reprendido. “Él era un ser humano como las otras víctimas. Sólo estaba viviendo su vida”.La última vez que Mireles habló con su hermana de 42 años, fue dos días antes de que su cuerpo fuera encontrado. Ella se sintió “en la luna” al escuchar que uno de sus hijos estaba progresando en la escuela y tenía planes para asistir al baile de fin de cursos con su novia.Cuando eran niñas las hermanas se peleaban mucho. Sin embargo, Mireles quedó maravillada con la habilidad que tenía su hermana para sonreír a pesar del dolor, aun cuando su vida fue una espiral descendente en los últimos años.Ella siempre supo que podría recibir una llamada en donde le informaran la muerte de Luera, pero ella imaginaba que sería por una sobredosis. Al enterarse que fue asesinada de un balazo, y que trató de apegarse a la vida a un lado del camino, fue desgarrador.El sospechoso le dijo a la policía que Luera lo cuestionó, ya que fue la última persona que vio a Ramírez antes de morir, dijeron las autoridades.Mireles se consuela un poco al pensar en la valentía que tuvo su hermana al confrontarlo.“Mi hermana era agresiva, así que estoy segura que dio la pelea”, señaló.Joey Téllez, el abogado del sospechoso, quien tiene 35 años, dio a conocer un comunicado diciendo que no comentaría sobre el caso. Ortiz es un veterano de la Marina que prestó sus servicios en la Patrulla Fronteriza durante 10 años.Allá en la modesta casa que Ramírez frecuentaba, una bandera estadounidense está colocada en la ventana frontal de una casa móvil de color verde pálido, hay juguetes esparcidos por el patio.Su madre, María Cristina Benavidez, camina titubeante mientras coloca la foto de su hija a un lado de una caja de madera que contiene sus cenizas, del marco cuelga un rosario y una cruz dorada.Los gallos cantan, una perra Chihuahua de nombre Mía ladra y Benavidez está de pie solemnemente con la cabeza inclinada. Dos semanas antes de que Ramírez fuera encontrada, al estar sentada en la mesa de la cocina de su casa, tuvo una aterradora premonición.“Me van a matar. Voy a estar muerta en menos de un mes”, dijo ella, según recuerda su hermano César Ramírez.“Deja de decir tonterías”, le respondió su madre. “Deja de decir estupideces”.Ella insistió que recibiría un balazo en la cabeza.“Van a matarme. Van a matarme”, dijo.Ramírez estaba ebria, relató su cuñada, y ya no dio más detalles de su visión.Posteriormente, según dijo Pérez, su cuñada la presionó para que la acompañara a una noche de juerga. Ramírez la llamó una y otra vez, pero ella no respondió.Ahora, piensa que debió hacer algo más, ya que se encuentra muy afligida por las palabras de despedida de Ramírez.“Ésta es la última vez que me van a ver”, advirtió.