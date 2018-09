Al grito de “el pueblo unido jamás será vencido” alrededor de cincuenta manifestantes llegaron al “Barrio Chihuahuita” para protestar en contra de la construcción del muro fronterizo que estaba siendo anunciado en ese momento por el jefe de la Patrulla Fronteriza (BP) Sector El Paso.“Para nosotros este muro es un símbolo de odio y racismo y vinos para demostrar que estamos en contra de estas estructuras valla, muro o como le quieran llamar”, dijo Cynthia Pompa, coordinadora de la Unión American de Libertades Civiles (ACLU).De forma repentina los manifestantes llegaron la mañana del viernes a la calle Calleros y comenzaron a gritar consignas contra el muro fronterizo, a unos cuantos metros de donde Aarón Hull, jefe de BP esta haciendo el anuncio.Lo que provocó que el ambiente en la conferencia de prensa se tornara tenso, ya que varios agentes de BP se pusieron en la entrada para evitar que los manifestantes llegaran hasta donde estaba Hull.Una de las manifestantes era la ex regidora Lily Limón, quien comentó que el gasto de 22 millones de dólares para construir el muro es un desperdicio de dinero.Limón catalogó como una desgracia que los residentes del “Barrio Chihuahuita” tengan que tener un muro en el patio de sus casas.“Es una desgracia que si estas en el parque puedes ver hacia Ciudad Juárez, los autos, los árboles pero esto que están haciendo es ponerles un muro en sus ventanas y esto no es justo”, explicó la ex regidora.Por su parte Fernando García de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) señaló que la construcción del muro es una falta de respeto para la comunidad fronteriza.“El anuncio que hicieron sobre la construcción del muro violó todos los procesos de relaciones comunitarias que deberían de existir”, comentó García.Ya que asegura que BP no consultó con nadie sobre la construcción del muro en están frontera, ni se hablaron de las posibles consecuencias del mismo.“No se habló de que implicaciones tendrá en términos de la relación de la patrulla fronteriza con la comunidad, ni mucho menos la cuestión del diseño” explicó.García resaltó que gran parte de la comunidad paseña esta en contra del muro ya que consideran que no representa una solución para el problema del cruce de indocumentados.García agregó que hoy en punto de las 10 de mañana BNHR realizará una marcha para mostrar su descontento por la forma en que actuó BP.“Nos reunimos con ellos hace una semana y nos dijeron nada, notamos que había algo raro pero jamás imaginamos que era fuera esto (la construcción del muro)”, enfatizó.Por lo que miembros de BNHR y otros manifestantes se reunirán en el parque Cleveland Square Park, ubicado en el 510 North Santa Fe y marcharan hasta el lugar donde estarán dando inicio a la construcción del muro.El representante de BNHR agregó que a pesar de que BP ya había dado su autorización para llevar a cabo la sexta edición de “abrazos no muros” en el las inmediaciones del rio bravo ahora les dijeron que ya no se podrá.El evento estaba programado para el próximo 13 de octubre, el cual une por unos minutos familias que han sido separadas por la frontera puedan verse.“Ellos (BP) dijeron que ya no le entran que van a construir su muro y que no les interesan las familias”, explicó.García agregó que a pesar de la negativa de BP, ellos no piensan cancelar el evento porque la agencia les había dado luz verde para realizarlo desde el año pasado.“La Patrulla Fronteriza ya se había comprometido desde hace un año cuando les presentamos las fechas pero ahora se están echando para atrás y lo hacen en un momento donde nos dejan margen para cambiar la fecha”, enfatizó.Aseguró que esa fue una mala jugada por parte de BP y cree que esto podría afectar la relación que actualmente se tiene con la agencia.“Esto nos tiene muy molestos porque el hecho que hayan esto tan cerca de la fecha del evento es un ataque a las familias y contra las comunidades”, dijo.Por último García agregó que no piensan cancelar el evento ya que cuentan con todos los permisos necesarios, sólo les faltaría la participación de BP.“Dicen que no se puede porque el área esta en construcción, si quisieran pudieran parar la construcción unas horas, pero se ve que no tienen la intención y estamos muy decepcionados de su actitud”, concluyó.