Demandan a distrito escolar en NM por abuso sexual a estudiante

Una madre de familia interpuso una demanda contra un distrito escolar de Nuevo México, ya que asegura que su hijo fue abusado sexualmente por sus compañeros del equipo de futbol de la preparatoria Hobbs High School.Kristy L., madre de J.L., demandó al Distrito Escolar Municipal de Hobbs, al Superintendente TJ Parks, a José Mares, entrenador del equipo, Greg Haston, director de la preparatoria, entre otros empleados de la escuela por no hacer nada cuando les notificó que su hijo y otro alumno habían sido abusados sexualmente por sus compañeros de equipo.De acuerdo con la demanda, los hechos ocurrieron desde la temporada de otoño 2015, cuando los ataques sexuales comenzaron como parte una “novatada”, donde los jugadores mayores realizaban tocamientos a los alumnos, los forzaban a poner sus rostros en los genitales de otro jugador e incluso hubo penetración sexual forzada.Debido a su buen desempeño en el campo, en 2016 J.L. de entonces 13 años, quien cursaba el octavo grado, fue promovido al equipo principal de la preparatoria y fue ahí donde comenzaron los abusos.Los documentos señalan que el 17 de septiembre de 2016, comenzó a circular un video donde el portero estrella del equipo ponía sus genitales sobre la cara de uno de sus compañeros, mientras este era sujetado por otros miembros del equipo cuando iban en el camión de regreso a casa tras un juego fuera.Aparentemente dos días después, el entrenador Mares vio el video y les pidió a los jugadores que lo borraran y no discutieran el incidente con nadie.La demanda indica que el 29 de septiembre de 2016, los miembros de equipo de futbol agredieron sexualmente a J.L., quien pedía ayuda mientras otros jugadores lo tenían contra el piso.Se menciona que la agresión sexual a J.L. ocurrió en el campo de futbol a solo unos metros de los entrenadores, quienes no hicieron nada al respecto.Según Kristy, luego de ser atacado su hijo se volvió introvertido, irritable y perdió las ganas de seguir jugando futbol.En su preocupación, la mujer revisó el celular de su hijo y encontró el video donde el portero pone sus genitales en la cara de otro jugador.El 17 febrero de 2017, la mujer acudió con el director de la preparatoria para informarle lo que estaba pasando, pero éste no hizo nada contra el portero.La víctima del video se negó a hablar de lo que había pasado y se negó a culpar a alguno de sus compañeros, por lo que la investigación se cerró.Cinco días después, Kristy descubrió que su hijo fue abusado sexualmente por sus compañeros de equipo, pero el director se negó a hacer algo al respecto, alegando que la investigación ya había concluido.Pero los ataques no terminaron ahí, ya que presuntamente el pasado 1 de septiembre, varios miembros del equipo fueron encerrados en cuarto de hotel en El Paso durante un juego de visita y fueron atacados sexualmente.La demanda establece que todas las agresiones sexuales ocurridas entre 2015 y 2018 pasaron frente a los entrenadores, quienes no hicieron nada para evitarlas.Chris McCall, jefe la Policía de Hobbs, comentó que el incidente registrado en El Paso se encuentra bajo investigación y que la Policía de El Paso esta colaborando con ellos.Trascendió que la demanda interpuesta por Kristy busca obtener una compensación por los daños a su hijo, por una cantidad aún no determinada, ya que la mujer asegura que el menor no ha podido recuperarse tras el ataque sexual del que fue víctima hace dos años.