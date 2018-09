¿En dónde está el dinero para el muro?

Washington – El presidente Donald Trump calificó como "ridículo" el plan presupuestario de los republicanos en el Congreso debido a que no incluye el financiamiento para el muro que quiere en la frontera con México.Trump tuiteó el jueves que le gustaría saber "¿En dónde está el dinero para la seguridad fronteriza y el muro en este ridículo presupuesto?". Agregó que: "¡Los republicanos ya deben ser más firmes!".El exabrupto de Trump podría complicar los esfuerzos del Partido Republicano para demorar una lucha –posiblemente complicada– por el financiamiento de la frontera hasta después de las elecciones de mitad de periodo programadas en noviembre.El Senado aprobó el martes una propuesta de ley que destina dinero al Ejército y a algunas agencias civiles para el próximo año y ofrece un ajuste a corto plazo para mantener al gobierno funcionando hasta el 7 de diciembre.El proyecto de ley provisional no incluiría el prometido muro de Trump a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, aunque otras iniciativas que están siendo consideradas en la Cámara de Representantes y en el Senado proporcionan el financiamiento para el muro. Los dirigentes del Partido Republicano han dicho que prefieren resolver esa cuestión tras las elecciones legislativas del 6 de noviembre.Trump citó una columna del senador David Perdue en la que culpa a los demócratas de no conseguir el financiamiento para el muro."Lo que falta es que no podemos asegurar la frontera como es debido por el histórico nivel de obstrucción de los demócratas", escribió Perdue.El senador indicó que, aunque el Congreso ha avanzado sobre los proyectos presupuestarios, los dirigentes republicanos decidieron incluir su trabajo sin terminar en un paquete relacionado con el financiamiento para la defensa del país y "darlo por terminado" hasta el 7 de diciembre."Es una total y completa prestidigitación. Están cediendo a los demócratas del Senado, quienes hacen todo lo posible para frustrar la agenda del presidente Trump, incluidos los fondos para la seguridad fronteriza y el muro", manifestó Perdue en su columna publicada en el Washington Examiner.Perdue fue uno de siete senadores que se opusieron al proyecto de ley provisional que había sido aprobado por el Senado. Se tiene previsto que la Cámara de Representantes apruebe la iniciativa la semana próxima, días antes del plazo del 30 de septiembre para un cierre del gobierno.

