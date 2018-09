Extiende Trump su muro a Chihuahuita

La construcción del muro fronterizo propuesto por Donald Trump llegó al Centro de El Paso, informó la Border Patrol.A partir de este viernes comienza en el Barrio Chihuahuita –el más antiguo de la ciudad–, la edificación del muro que reemplazará la malla metálica que divide a EU de México.La Patrulla Fronteriza no proporcionó más detalles, pero se cree que tendrá características similares al que comenzó a construirse en la zona desértica de Santa Teresa –también en el Sector El Paso– a partir de abril: con estructura de bolardos.“El muro fronterizo es tratar un síntoma y no una causa… es un símbolo de nuestra relación rota con Dios”, dijo el obispo de la Diócesis católica, Mark Seitz.La obra iniciará en una zona frente a la Presidencia Municipal de Juárez, en la que se realiza el evento “Abrazos, No Muros”, que reúne en el lecho del río a familias separadas por las leyes migratorias.“El muro reforzado no sanará heridas, ni resolverá problemas, pero permanecerá como una profunda cicatriz en nuestra tierra separando nuestras familias, nuestras ciudades, nuestras naciones”, agregó el jerarca.El muro comenzará a ser levantado en Chihuahuita y se extenderá 4 millas (6.4 kilómetros) hacia el Este, erigiéndose como una barrera en la zona del Chamizal.En el caso de Santa Teresa, el muro abarca 20 millas (32 kilómetros), con un costo estimado de 73.3 millones de dólares y su construcción terminará en marzo de 2019. Los recursos para financiar esta parte del muro fueron aprobados por el Congreso en el presupuesto de 2018.La zona de Santa Teresa fue seleccionada para comenzar el proyecto a nivel nacional, ya que se considera que es uno de los puntos más utilizados para el contrabando en el Sector El Paso, que cubre el Oeste de Texas y todo el estado de Nuevo México.Durante el año fiscal 2017, fueron arrestadas en la zona 25 mil 193 personas indocumentadas, y se aseguraron 34 mil 189 libras de mariguana, así como 140 libras de cocaína.Pero Santa Teresa no es el único lugar donde se ha iniciado la construcción del muro, ya que el pasado mes de junio comenzaron estas labores en San Diego, California, donde se reemplazarán 14 millas (22 kilómetros) de valla fronteriza por el nuevo muro, el cual partirá de un punto ubicado en el Océano Pacífico hasta la parte inferior de la Montaña Otay y tendrá un costo de 147 millones de dólares.El senador estatal José Rodríguez comentó que eso del muro fronterizo siempre ha sido un gasto innecesario del dinero de los contribuyentes y aseguró que no ayuda a la seguridad nacional.“La administración actual (de Trump) planea reemplazar una reja que ya existe, eso es ridículo”, enfatizó el senador.Aseguró que lo que se necesita son mejores planes de trabajo fronterizo, que se enfoque en los verdaderos criminales mientras se respeta a la comunidad del lugar.“El Paso y otras ciudades fronterizas son comunidades de oportunidades, no amenazas”, concluyó.A la voz de Rodríguez se unieron otros grupos, como la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y Mujeres contra El Muro, que anuncian protestas en contra de la nueva medida de la administración Trump.

