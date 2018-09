El ex candidato a regidor y activista Jud Burgess, quien fue arrestado el martes al término de la sesión del Cabildo de la Ciudad de El Paso, fue liberado y a la vez se le impuso la prohibición de estar cerca de las instalaciones del Gobierno de la Ciudad, trascendió.Tras la sesión del martes, Burgess decidió cuestionar a los miembros del Cabildo y al alcalde de la ciudad, después de que los funcionarios de gobierno votaron a favor de designar la Biblioteca Pública Central de El Paso como la futura ubicación del Centro Cultural Mexicoamericano (MACC, por sus siglas en inglés).Fue entonces que Burgess fue sometido y arrestado por tres oficiales del Departamento de Policía de El Paso (EPPD), quienes lo condujeron al exterior del edificio público, en un hecho que fue documentado por representantes de diferentes medios de comunicación locales.“Esto no es sólo que lo líderes de la Ciudad nos están ignorando, sino que los líderes de la ciudad están abusando de nosotros al no darnos oportunidad de expresar nuestra opinión sobre el rumbo que está tomando nuestra ciudad, no nos dan la oportunidad de hacer valer nuestro derecho de libertad de expresión”, dijo Burgess por medio de un video transmitido en redes sociales.Cabe hacer mención que en la junta del Cabildo no se consideró el permitir comentarios públicos de la ciudadanía al respecto, hecho que enardeció el ánimo de varios asistentes que no comparten la visión del Gobierno de la Ciudad de desaparecer la biblioteca central, para alojar el MACC.La decisión de prohibir el acceso de Burgess a las instalaciones del Gobierno de El Paso es considerada hasta el momento como una medida de forma temporal, en espera de que su caso sea escuchado y que sea exonerado de los cargos que se le imputan.Tras ser arrestado, se le imputaron los cargos de interrupción de la sesión de Cabildo, así como por resistirse al arresto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.