Enfrentan desastre... y temor a ser deportados

Con el huracán Florence inminente, Lucy, su esposo y sus hijas gemelas de 16 años se quedaron paralizados en su sala de estar la semana pasada en Johns Island, frente a la costa de Carolina del Sur, sin saber qué hacer.La tormenta amenazó con destrozar el modesto hogar que la organización no lucrativa Hábitat para la Humanidad había construido para ellos más de una década antes, pero temían conducir hasta un refugio. “Para las personas indocumentadas, conducir es siempre una situación estresante”, dijo Lucy, quien pidió que su apellido no se publique debido a su estado migratorio y el de su esposo, que también es indocumentado.A través de sus ventanas, la familia vio luces rojas y azules multiplicarse a su alrededor la semana pasada cuando los trabajadores del gobierno se movieron para marcar las rutas de emergencia y eliminar las malezas que podrían volverse peligrosas. La policía estaba en todas partes, dijo Lucy. “Sientes miedo de la cabeza a los pies”.Para las familias como la suya que viven con el miedo constante a la deportación, la tormenta que ha devastado grandes franjas del sudeste presentaba un conjunto adicional de desafíos. Muchos inmigrantes en las Carolinas viven en remolques y otras formas de viviendas para personas de bajos ingresos que pueden ser especialmente vulnerables en los desastres naturales. El huracán Florence los obligó a pensar si buscar recursos del gobierno como refugio, alimentos u otra ayuda los ayudaría a superar la tormenta o los pondría en mayor riesgo.El dilema no fue ayudado por los mensajes contradictorios de las autoridades en los últimos días sobre cómo planearon abordar, o no, el tema de los inmigrantes indocumentados que buscan ayuda en una región que enfrentaba no solo lluvias intensas e inundaciones, sino meses de recuperación.La semana pasada, un vocero de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que la agencia no realizaría operaciones de cumplimiento en áreas afectadas por la tormenta. Pero Jeff Byard, un administrador asociado para la respuesta y recuperación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijo en una conferencia de prensa el mismo día: “No usaré la 'garantía' de terminología”, cuando los periodistas preguntaron si los inmigrantes carecían de estatus legal estarían seguros en refugios.“Vamos a ayudar a cualquier ser humano que necesite ayuda”, dijo Byard, pero no respondió preguntas sobre si su agencia estaba coordinando con las autoridades federales de inmigración de alguna manera.La Cruz Roja, el principal operador de albergues durante y después de Florence, dijo que la organización no permite a los agentes de inmigración entrar en albergues a menos que tengan una orden u orden judicial. Pero esa seguridad hizo poco para mitigar los temores entre los inmigrantes que ya estaban asustados debido a las recientes políticas de aplicación intensificadas bajo la administración Trump, muchas de ellas con el apoyo de funcionarios del gobierno estatal y local en la región.Las nuevas prioridades han llevado a un aumento espectacular en las detenciones de inmigrantes que están en el país ilegalmente. Las autoridades federales de inmigración con mayor frecuencia se dirigen a la deportación de personas que no tienen antecedentes penales, y llevan a cabo acciones coercitivas en y alrededor de áreas que anteriormente se consideraban fuera de los límites, como las iglesias y las escuelas.La preocupación es especialmente fuerte en las Carolinas, donde Henry McMaster, el gobernador republicano de Carolina del Sur, ha apoyado algunas de las políticas más duras de la administración, incluida la separación de familias de inmigrantes en la frontera sudoeste. A principios de este año, el gobernador McMaster respaldó una ley que obligaba a los gobiernos de las ciudades y condados de su estado a probar que estaban trabajando con las autoridades federales para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.Los fiscales federales en Carolina del Norte emitieron este mes citaciones para millones de registros de votación en el estado, en lo que parecía ser parte de una iniciativa de la administración Trump para identificar y enjuiciar el fraude electoral por parte de no ciudadanos.Los agentes de la Patrulla Fronteriza que fueron avistados durante el fin de semana ayudando con los esfuerzos de respuesta y recuperación en Kinston, Carolina del Norte, activaron una alarma que se extendió inmediatamente en las redes sociales, según Laura Garduño García, una defensora de inmigrantes en la región que rápidamente trató de correr la voz que los agentes no estaban haciendo arrestos.La señora Garduño García dijo que estaba frustrada porque los oficiales se habían identificado como agentes de inmigración. “¿Cómo podrían pensar que fue una buena idea?”, Dijo.Jeremy L. McKinney, un abogado de inmigración con oficinas en Greensboro, Wilmington y Asheville, N.C., dijo que los clientes habían estado llamando sin parar para pedir consejo sobre dónde ir durante y después de la tormenta.El Sr. McKinney dijo que la firma apuntó a las personas a refugios y publicó una lista de ellos en su página de Facebook. Pero dijo que algunos de sus clientes habían preguntado sobre los planes de la administración Trump para castigar a los inmigrantes que usan recursos públicos. Era escéptico de que sus clientes usarían los refugios, a pesar de las garantías de al menos algunas autoridades de que las personas serían bienvenidas independientemente de su estatus migratorio.“Todo está bien y bien", dijo, "pero lo que expresan nuestros clientes es que no importa la cantidad de relaciones públicas que el gobierno haga aquí en el último minuto, ya han creado este clima de desconfianza”.Los empleados del Sr. McKinney estaban usando las redes sociales para difundir información sobre la tormenta que se había traducido al español, pero les preocupaba que no llegara a todos los que pudieran necesitarla. La Sra. Garduño García, la organizadora, dijo que las personas que viven en los parques de casas rodantes en Carolina del Norte habían recibido avisos de evacuación en inglés exigiendo que dejaran sus casas a mitad de semana. Pero dijo que muchas personas se quedaron quietas, confundidas por información conflictiva y la barrera del idioma.Desde su casa rodante en Elgin, Carolina del Sur, en la parte norte-central del estado, una mujer inmigrante llamada María dijo el viernes, antes de lo peor de la tormenta, que ella, su esposo y su hija de 15 años estaban almacenando en alimentos enlatados y agua, pero aún no estaban claros sobre si eran seguros o si tenían que huir.“Todavía no hemos recibido información sobre la cantidad de lluvia que se puede esperar”, dijo. Le preocupaba que el remolque pudiera ser derrotado por las aguas de las inundaciones o aplastado por un árbol caído. “No sabemos cuánto puede manejar". Estamos tratando de ver dónde podemos ir, o si deberíamos quedarnos para ver si las cosas se vuelven más intensas".María, que pidió que no se publicara su apellido debido a su estado migratorio, dijo que la escuela secundaria de su hija había abierto un refugio y estaba repartiendo comidas gratis, pero que no se sentía cómoda yendo allí. Por un lado, dijo, habría significado dejar atrás a sus dos gatos. La familia iría a la casa de un amigo si era necesario, dijo ella, aunque no estaba segura de que allí estarían más seguros.Durante el fin de semana, muchos inmigrantes recurrieron a redes informales de apoyo para evitar interactuar con las autoridades. Leticia Zavala, una organizadora de trabajo agrícola en Dudley, Carolina del Norte, dijo que 40 trabajadores agrícolas dormían en la sede de su organización en lugar de ir a los refugios.Carolina del Norte es un importante productor de batatas y tabaco. Algunos de los trabajadores del campo no están documentados; otros tienen visas de trabajador invitado. Pero la Sra. Zavala dijo que muchos eran conscientes de un puñado de casos en el último año en que los productores entregaron a los trabajadores migrantes a las autoridades por utilizar números falsos de la Seguridad Social.La Sra. Zavala dijo que la mayoría de estos trabajadores agrícolas viven en viviendas para inmigrantes, que son proporcionados por los agricultores y que pueden variar desde casas móviles que albergan de seis a ocho personas hasta barracones con capacidad para cientos.Los trabajadores que se quedaron en sus oficinas juntaron recursos durante la tormenta, dijo Zavala. Pidieron prestado un generador de un mecánico al otro lado de la calle y una parrilla de un restaurante mexicano al lado.Pero la Sra. Zavala se encontró luchando por las preocupaciones de que la tormenta podría poner en riesgo a las personas no ciudadanas después de que comenzó un rumor en Facebook que los agentes de ICE estaban en sus oficinas. Ellos no fueron "La gente se está volviendo loca y pregunta qué está pasando", dijo la Sra. Zavala.Algunos organizadores dijeron que su trabajo para preparar a los inmigrantes en sus comunidades comenzó incluso antes de que tocara tierra, porque habían aprendido de desastres anteriores que algunas familias no podían pedir ayuda.El pastor Daniel Soto de la Iglesia De Dios Puente De Salvación, una iglesia predominantemente hispana con cientos de miembros a lo largo del Grand Strand de Carolina del Sur, se puso en contacto con funcionarios estatales para asegurarse de que todos los documentos estatales relevantes de gestión de emergencias se tradujeran al español y se distribuyeran en forma impresa y en las redes sociales.Los inmigrantes indocumentados temen ser arrestados no solo durante la evacuación, sino también cuando se encuentran con puntos de control al regresar a casa, dijo el Sr. Soto. Después del huracán Matthew en 2016, dijo, "esperaron, a veces dos o tres semanas antes de volver a casa".Esta vez, dijo, las autoridades estatales anunciaron que no revisarían las licencias de conducir ni exigirían prueba de residencia a las personas, incluso después de que el gobernador McMaster levantara el estado de emergencia.El Sr. Soto les dijo a los voluntarios que podían tranquilizar a las personas que estaban nerviosas por ir a casa. “Dijimos, 'O.K., el gobernador ha levantado la evacuación obligatoria, esta es la guía. Traiga recursos, traiga comida, cargue combustible, conduzca seguro y regrese a casa”.