Muestra exposición imágenes de la frontera

Newark, Ohio – El muro fronterizo entre Estados Unidos y México suele estar en las noticias, pero pocas personas han tenido la oportunidad de estar cerca de él o conocer a detalles de varias de sus secciones.Kenneth Madsen, profesor de geografía de la Universidad Estatal de Ohio y experto en el muro fronterizo, espera que su exposición fotográfica ayude a acercar la frontera a la gente en un momento en el que se ha encendido el debate sobre el papel de los muros y las barreras en la sociedad en general.‘Up Close with U.S.-Mexico Border Barriers’ se inauguró el miércoles en la galería LeFevre en el campus de la universidad de Ohio en Newark, 40 millas (64 kilómetros) al este de Columbus. La exposición gratuita está conformada por 33 fotografías de tamaño afiche y mapas.Una de las metas de la exposición es crear conciencia sobre el muro, el cual puede tener secciones bajas en zonas rurales para detener vehículos y otras barreras mucho más fuertes en ciudades, destinadas a detener personas, dijo Madsen."Por lo general la gente no tiene oportunidad de ver algo de cerca, a ese nivel de detalle, saber qué está pasando ahí", dijo.El presidente Donald Trump ha rechazado la posibilidad de la suspensión de actividades del gobierno antes de las elecciones noviembre por su esfuerzo por construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, incluso a pesar de que los líderes del congreso lo instaron públicamente a alejarse de ese plan y han pronosticado que no será posible realizarlo. "¡Construyan el muro!" era uno de los eslogans de la campaña de Trump en 2016.Madsen ha estudiado el muro fronterizo desde sus días como estudiante hace 20 años. Su exposición incluye fotografías tomadas con su iPhone principalmente en 2017, cuando estaba en un año sabático.En una imagen, unos niños juegan en un parque mexicano junto a la frontera en Tijuana, cerca del Océano Pacífico, mientras un agente fronterizo estadounidense los observa desde su camioneta en el lado estadounidense a metros de distancia.En otra, luces de estadios sobre altos postes vigilan la barrera peatonal que se extiende por millas (kilómetros) sobre la sección del muro entre Douglas, Arizona, y Agua Prieta en el estado mexicano de Sonora.En una tercera imagen una cerca serpentea a lo largo del río Colorado entre Arizona y Baja California en México, un diseño creado para minimizar las afectaciones al suelo en paisajes delicados, así como para evitar que la cerca sea arrastrada en una inundación.Las comunidades estadounidenses tienden a desarrollarse lejos de la frontera, mientras que las mexicanas están ahí al lado, dijo Madsen. Esto ha hecho que surjan grandes murales y paneles brillantes sobre varias secciones en el lado mexicano.Madsen es también experto en exenciones en el muro, ya sea que el gobierno pueda exentar la construcción por varios requisitos federales como investigaciones arqueológicas y ambientales.La próxima semana asistirá a una conferencia internacional sobre muros fronterizos en Montreal.Otra experta en la conferencia dijo que es importante compartir la experiencia en la frontera con la gente a través de este tipo de exposiciones porque muchos de los estereotipos sobre el muro son equivocados."La construcción social de la frontera es negativa, y es perpetuada por gente que nunca la ha visto, no ha estado ahí, no la ha tocado, ni sentido, ni cruzado", dijo Irasema Coronado, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Texas en El Paso, y ex presidenta de la Asociación de Estudios de la Frontera.La exposición de Madsen no es abiertamente política, pero sí da información práctica para la gente a ambos lados de la frontera. Lo que destaca el profesor es la ironía de que la construcción de muros ha incrementado con el aumento de la globalización.Aunque el libre flujo del capital significa más libertad para más gente, "también existen esos muros fronterizos y cercas para restringir el movimiento de la gente con menos recursos económicos y menos oportunidades, que quizá están atrapados en situaciones negativas", dijo.

