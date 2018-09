Las Cruces – Más de 31 millones de dólares en proyectos de desembolso de capital estarán en la boleta electoral de la Universidad Estatal de Nuevo México, (NMSU), como parte de más de 128 millones de dólares en bonos de obligación general propuestos para renovación de edificios y mobiliario escolar.El financiamiento es para proyectos de educación superior y de acuerdo con autoridades educativas, los contribuyentes no verán impactados sus bolsillos ya que “no hay aumento de impuestos a los contribuyentes asociado con este bono”.De ser aprobado en las elecciones de este próximo noviembre, se planea otorgar 25 millones de dólares para la modernización de las instalaciones educativas en el campus en la ciudad de Las Cruces.La renovación y la modernización están previstas para instalación de seguridad en comestibles, el centro de investigación biomédica y la instalación de fabricación de piensos y nutrición animal.“Estas no son sólo inversiones en nuestra infraestructura crítica, estas son inversiones en nuestros estudiantes y el futuro de Nuevo México", informó en un comunicado Dan Arvizu, canciller de NMSU.“Además de proporcionar una educación de clase mundial a nuestros estudiantes, NMSU se asocia con la industria, las agencias gubernamentales y la comunidad para realizar investigaciones vitales y capacitar a la fuerza de trabajo del mañana. La aprobación del GO Bond de este año nos permitirá continuar con este trabajo vital”, agregó.La agricultura y el procesamiento de alimentos son una parte importante de la economía de Nuevo México, que representan alrededor de 4 mil millones de dólares en ventas.NMSU está a punto de ser un líder internacional en iniciativas de protección de alimentos para promover la seguridad alimentaria en Nuevo México y la región, de acuerdo con la facultad.Los beneficios adicionales incluyen una mayor seguridad para los estudiantes y empleados, así como fomentar la participación de los estudiantes en la investigación.“Al apoyar GO Bond D en las elecciones de noviembre, los votantes aumentarán las oportunidades educativas y contribuirán al crecimiento económico, mejorando así la vida de los nuevomexicanos", dijo Rolando A. Flores, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, del Consumidor y del Medio Ambiente de NMSU.“Estas modernas instalaciones elevarán a NMSU, la agricultura e industrias relacionadas de Nuevo México, a niveles más altos porque proporcionarán a los profesores y estudiantes mejores herramientas y tecnología”, añadió.El GO Bond D para educación superior también incluye un total de 6.2 millones en mejoras de infraestructura, renovaciones y construcción para Dona Ana Community College, NMSU Alamogordo, NMSU Carlsbad y NMSU Grants.Incluye también más de 12 millones de dólares para bibliotecas académicas. La biblioteca de NMSU y todas las bibliotecas de colegios comunitarios de NMSU se benefician de estos fondos.La votación anticipada comienza el martes 9 de octubre en el juzgado del condado, con centros de conveniencia que abren el sábado 20 de octubre y elecciones el martes 6 de noviembre.Para obtener más información sobre GO Bond, visite gobond.nmsu.edu.

comentarios

