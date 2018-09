Realizará la Ciudad estudio de tráfico en el Valle Alto

Durante la audiencia del Concilio de El Paso, vecinos de la zona de Lincoln Middle School, urgieron a los funcionarios a tomar medidas de seguridad sobre la calle Montoya y avenidas aledañas.Y es que la comunidad escolar de la secundaria Lincoln, ubicada en el Valle Alto, se encuentra recuperándose de la tragedia que dejó como saldo una de sus estudiantes sin vida.Sin mencionar que existe una consolidación pendiente por parte del Distrito Independiente Escolar de El Paso que traería más estudiantes a la institución.Giselle Martínez, una estudiante de 13 años de edad, fue arrollada por un vehículo cuando caminaba en compañía de su hermano rumbo a casa después de la escuela el pasado 7 de septiembre, por lo que el martes, el Concilio Municipal aprobó al Departamento de Calles y Mantenimiento la continuación de un estudio de tráfico y pidió elaborar recomendaciones de seguridad para el área.A lo largo de la calle Montoya, no existen señalamientos escolares, -únicamente de cruce de peatones-, topes de velocidad, y en un tramo considerable, no hay ni siquiera banquetas funcionales.Los residentes del vecindario han manifestado que el problema ha prevalecido todo este tiempo y que tuvo que suceder una desgracia para que las autoridades tomaran medidas.El representante de la Ciudad por el Distrito 1, Peter Svarzbein mencionó que el mismo ha notado que por las noches, la visibilidad de la zona es mínima, debido a que no existe un alumbrado público.Las residencias alrededor de la secundaria, son en su mayoría grandes propiedades descritas similares a ‘rancherías’, rodeadas de áreas verdes y con bastante espacio al frente.El municipio informó que el estudio de tráfico iniciará sobre Montoya Drive entre Meadowlark Drive y Montoya Road.“Tenemos que recopilar suficiente información sobre los volúmenes, las velocidades y actividades peatonales para tomar una decisión que realmente aliviane el problema”, expresó durante la audiencia Richard Bristol, director del departamento de mantenimiento y calles.El Concilio informó que ahora se está acelerando el proceso y el estudio de tráfico se ha vuelto una prioridad en el Valle Alto de El Paso.Luego de que EPISD anunció que Lincoln Middle School albergaría a más estudiantes como parte del plan de consolidación, es cuando los funcionarios urgen a iniciar con los procesos de prevención."Crea un poco más de urgencia para ayudarnos a encontrar mejores soluciones para el área, de manera muy inmediata", dijo Bristol.Lincoln Middle School se consolidará con las primarias Mitzi Bond y Roberts, -ubicadas en el 250 Lindbergh Avenue y 341 Thorn Avenue, respectivamente-.La dependencia municipal tiene 30 días para presentar sus recomendaciones para Montoya Drive al Concilio.

