Sube venta de casas aquí

La Asociación de Agentes de Bienes Raíces del estado publicó su más reciente informe trimestral de la vivienda de Texas y dio a conocer que las ventas y el valor de las viviendas aumentaron considerablemente en meses recientes.En lo que se refiere al precio de las casas en esta ciudad aumentaron un 4.5 por ciento. Durante el primer cuarto de este 2018, el costo promedio de una vivienda era 154 mil 726 dólares.“La temporada de ventas del verano tuvo un sólido arranque este año, y superó las 100 mil viviendas vendidas durante el segundo trimestre”, declaró Kaki Lybbert, presidenta de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas.“A pesar de la limitada oferta, el crecimiento en el volumen de ventas y en los precios medios de viviendas demuestra que la demanda de ser propietario de vivienda se mantiene sólida en todo el estado”, agregó.Y es que además de incrementar el precio promedio, las ventas de viviendas también contaron con un ascenso en los registros.Según el informe, las ventas de casas en El Paso aumentaron un 13.4 por ciento en el segundo trimestre del 2018, con un total de 2 mil 440 casas vendidas en el período mencionado.David Andrade, agente de bienes raíces en El Paso, confirmó que se ha registrado un aumento en el precio promedio de las casas.“Se ha notado el aumento de un año o dos para acá, básicamente como 10 mil dólares más por vivienda”, comentó.El agente explicó que el aumento en el precio se basa en el incremento del costo de los terrenos y en los materiales de construcción.“El precio de los terrenos subió, ahora cuesta más, así como el precio de metales y madera, a esto se le suma que no hay tanta ayuda como hace años, iniciando con las empresas constructoras que se fueron del condado”, expresó Andrade.Las zonas con más demanda en desarrollo de vivienda, según Andrade, se localizan en vecindarios en el este de El Paso.Complejos residenciales como Las Tierras o Eastlake son algunos de los sitios con una alta demanda en cuanto a compra de casas se refiere.“Lo que pasa es que para otros lados de la ciudad ya no hay terrenos vacíos, no hay en dónde iniciar construcción; por ejemplo, el oeste de El Paso no tiene ya espacio para nuevos complejos”, comentó el agente.Aunque El Paso es un lugar difícil para la venta de propiedades, los números de ventas se han mantenido al alza los últimos 18 meses, declaró.“Seguimos con el problema del crédito en los paseños. No hay ingresos, no hay crédito, no ahorra la gente, ese es un obstáculo muy grande que tenemos en esta región”, explicó Andrade.Los clientes principales, según detalla, se basan en militares, enfermeros, profesionistas en el ámbito médico o industrial.Y es que en todo el estado de Texas las ventas aumentaron 2.8 por ciento con respecto al año anterior, llegando a 100 mil 227 casas vendidas, según informa la asociación.Igualmente, el precio promedio de las viviendas en Texas aumentó 4.4 por ciento en el mismo período a 238 mil dólares por residencia.De todas las viviendas vendidas, el 30.2 por ciento tenía un precio de entre 200 mil dólares y 299 mil –la mayor proporción de ventas entre todas las categorías de precios–. Las viviendas con precios entre 100 mil y 199 mil dólares representaron la segunda mayor proporción de ventas, con 29.2 por ciento, se escribe.

