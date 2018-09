Llega 'The Melting Pot' a El Paso

Con más de 115 restaurantes en 34 estados de Estados Unidos, Canadá, México y Medio Oriente, The Melting Pot abrió sus puertas este martes en El Paso.El concepto es conocido por ofrecer una variedad de sabrosos estilos de cocina en fondue, incluidos platos a la parrilla, y una variedad de entradas únicas servidas con exclusivas salsas para ‘dipear’.El menú presenta una variedad de selecciones a la carta, destacando las opciones personalizables que invitan a los comensales a disfrutar de uno, dos, tres o más cursos mientras seleccionan cualquier combinación de fondues de queso, ensaladas, platos principales y fondues de chocolate.The Melting Pot presentó por primera vez la nueva visión del restaurante cuando abrieron en Red Bank, Nueva Jersey, en The Galleria, a fines de junio de este año.El segundo de su tipo se abre en El Paso en el Centro Comercial The Fountains of Farah.Se estima que los estadounidenses salen a cenar en promedio 5.9 veces a la semana según una reciente encuesta de tendencias gastronómicas de Zagat.“Es importante para nosotros reinventar el concepto de restaurante que creamos múltiples áreas de comedor y experiencias para brindarles a nuestros comensales la mejor elección", dijo Mike Lester, presidente de The Melting Pot Restaurants, Inc."Este es un momento emocionante en la historia de la marca cuando nos hemos recreado y esperamos compartirlo con nuestros huéspedes en comunidades de todo el país a medida que continuamos expandiéndonos", añadió.

