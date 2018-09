Tras de poco más de 24 horas de un accidente fatal cerca de Sierra Blanca que cobró la vida de una mujer, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) dio a conocer la identidad de la víctima.Se trata de Rosa María Portillo Colindres, de 21 años, quien falleció la mañana del lunes, luego de que una camioneta pickup impactara su vehículo por detrás.El accidente se registró alrededor de las 5:30 de la mañana en la Carretera Interestatal 10, a la altura del marcador de la milla 88, entre Fort Hancock y Sierra Blanca.De acuerdo con Elizabeth Carter, vocera de DPS, Portillo Colindres viajaba rumbo al este a bordo de un automóvil Lexus modelo 1996 en compañía de una niña de dos años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.El reporte preliminar indica, que Portillo Colindres iba circulando por el carril derecho, cuando repentinamente por impactada por una camioneta Chevrolet Silverado 2008, que era conducida por Jasper Tae Klein, de 20 años.La vocera comentó que con el impacto, el auto de Portillo Colindres dio varias vueltas y se salió del camino. Tanto la mujer como la niña portaban el cinturón y silla de seguridad respectivamente.Portillo Colindres murió en el lugar, mientras que la niña fue trasladada al Centro Médico Universitario, con lesiones que no ponían en riesgo su vida.Por otro lado, Klein originario de Marfa, Texas también fue llevado a recibir atención medica, pero fue dado de alta.Las causas del accidente siguen bajo investigación, por lo que hasta el momento no se ha dado a conocer si Klein enfrentara cargos por lo ocurrido.

