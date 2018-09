Dan 'luz verde' a Centro Cultural Mexicoamericano

El Concilio de la Ciudad de El Paso decidió por mayoría de votos designar la Biblioteca Pública Central de El Paso como la futura ubicación del Centro Cultural Mexicoamericano (MACC, por sus siglas en inglés).El complejo se ubicará en el 501 N. Oregon y constará de 40 mil pies cuadrados, los cuales son parte del edificio de la Biblioteca Central.Este sitio fue seleccionado siguiendo la recomendación del Concilio en octubre del 2017, de acuerdo con autoridades.Aunque se exploraron sitios alternativos para el MACC dentro del Distrito de Artes del Centro (Downtown Arts District), la decisión se tomó principalmente para complementar con los activos culturales existentes y fomentar las interacciones colaborativas en el área.Después de 25 personas que participaron –desde miembros de la comunidad, empleados de la biblioteca, vecinos de la zona y activistas–, en el micrófono abierto al público, el Concilio presentó la posibilidad de aplazar la moción por dos semanas.Sin embargo, dos de los representantes –Peter Svarzbein y Alexsandra Annello, de los distritos 1 y 2 respectivamente–, se pronunciaron en contra de la moción, por lo que el Concilio tuvo que determinar la decisión la tarde de ayer martes.Y es que el Departamento del Museo de El Paso hizo una oferta a la Ciudad por otros 10 millones de dólares en fondos, los cuales se anexarían a los 5.57 millones de dólares ya presupuestados.“Creo que sí es importante dejarle saber en claro a las personas a dónde exactamente se irá su dinero”, comentó Annello antes de la moción.La inconformidad por parte de algunos activistas salió a relucir durante la junta. La mayoría alegando que no les gustaría elegir entre un lugar que ha estado en su vida durante años, que auxilia a una vasta cantidad de personas en los barrios más pobres de la ciudad, y un espacio para reconocer su cultura.“Esto ha sido una decisión arbitraria, realmente el Concilio no se preocupó por tomar en cuenta la opinión de los residentes de El Paso en cuanto al lugar y al dinero destinado al MACC”, dijo Selfa A. Chew, activista y doctora en Historia.Agregó que existen los fondos y otros espacios para llevar a cabo los proyectos sin menoscabo de ninguno. “Merecemos la mejor de las bibliotecas y también el mejor Centro Cultural Mexicoamericano”, comentó.Por su parte, autoridades municipales manifestaron que se encuentran satisfechas con la decisión del Cabildo, ya que esto demuestra que se está cumpliendo la decisión de los votantes, en cuanto a los Bonos de Calidad de Vida del pasado 2012.“No podemos esperar a que una instalación permanente muestre la amplitud y la vitalidad de la producción cultural mexicano-estadounidense”, informó Tracey Jerome, directora del Departamento de Museos y Asuntos Culturales de la Ciudad. El MACC sería parte de los proyectos desarrollados en el área y funcionaría adyacente al Museo de Historia de El Paso, el Museo de Arte, ArtSpace El Paso y el futuro Museo Infantil de El Paso.“He trabajado en la biblioteca por 24 años. Este proyecto nos proporcionará los recursos para mejorar programas y servicios. Creo que podemos transformar nuestra biblioteca a una digna del siglo 21”, dijo Norma Martínez, subdirectora de Servicios de Biblioteca.Según la información oficial, el MACC inicia fase de desarrollo en otoño del 2018 con la aprobación del presupuesto, para en la primavera del 2019 continuar con juntas comunitarias y diseño a detalle. En el otoño del 2020 se iniciará con la fase de construcción y se espera que el centro abra en la primavera del 2022.Una vez completado, el centro contará con exhibiciones, presentaciones de danza y teatro, una estación de transmisión y un programa culinario.Estos espacios se desplegarían en galerías, aulas, una cocina de enseñanza, un auditorio y un teatro, así como también la facilidad de contar con acceso especial al transporte público y otras instituciones culturales cerca de la zona.“No es posible que todos los programas y servicios que han estado anunciando para el MACC se puedan llevar a cabo de una manera digna en un espacio tan reducido y a expensas de una biblioteca que funciona perfectamente de la manera en la que está funcionando”, concluyó Chew.El MACC es un proyecto de tres firmas aprobado por los votantes como parte del Bono de Calidad de Vida 2012 con un presupuesto original de 5.57 millones de dólares.Luego de la toma de decisión por parte del Concilio, el ex candidato a regidor y activista Jud Burgess, irrumpió el final de la audiencia para expresar su inconformidad, sin seguir el protocolo de comentario público.Al salir de la sala, fue seguido por elementos del Departamento de Policía de El Paso para después ser esposado de forma violenta.De acuerdo con información, fue aprehendido por su interrupción y resistirse al arresto.El hombre lucía un fuerte golpe en la parte izquierda superior de su rostro cuando fue interceptado por tres oficiales municipales.El hecho causó indignación en los activistas y miembros de la comunidad presentes, quienes alegaban a los oficiales que lo dejaran en paz. Algunos publicaron en redes sociales ‘que no existía el derecho a la libre expresión en la frontera’ y tacharon de ‘abuso de poder’ la acción.“El que se haya arrestado a Jud Burgess por haber expresado su opinión en el Concilio es una muestra de la arbitrariedad y el desprecio por nuestro derecho a ser consultados en el uso de nuestros impuestos”, se escribió.

