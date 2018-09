Denuncia documental 'pobreza' en Bowie HS

“Vivo en Juárez y cruzo todos los días”, son las palabras de inicio del tráiler de la película ‘Home + Away’, el cual se mostró en cartelera del Festival del Filme de El Paso en el Plaza Theatre.Sin embargo, el filme no sólo delata las actividades diurnas que los estudiantes binacionales afrontan desde el inicio de su jornada, sino también la realidad de la comunidad que integra Bowie High School.“Bowie es una preparatoria que está en la parte más pobre de El Paso”, relata uno de los entrenadores de la institución.“Esto es con lo que tenemos que lidiar”, dice otro de los entrenadores, al mostrar unos bats de beisbol oxidados y en malas condiciones. “A veces no contamos ni con pelotas suficientes para practicar”.La circulación del video ha sido sumamente aplaudida por la comunidad en las redes sociales de El Paso Film Festival, donde fue exhibida el pasado fin de semana.“Hay muchas escuelas de EPISD que se encuentran muy bien, ¿por qué ésta luce como si estuviera olvidada?”, escribe un usuario.Empero, también ha impulsado la opinión y las consternaciones de varios usuarios, quienes han señalado las pobres condiciones en las que los estudiantes paseños se preparan, tanto académicamente como en el deporte.Otro más, bajo el nombre de Danny, escribe que ‘todo el dinero de los bonos está invertido en las escuelas del lado Oeste de El Paso’.“Nada para nuestras escuelas del lado Sur que necesitan equipo y suministros. Su solución es cerrar escuelas y vender las propiedades que tiene EPISD”, agrega.Bowie High School es una de las escuelas más antiguas en operación en El Paso y forma parte del Distrito Escolar Independiente de El Paso.Según archivos periodísticos, la escuela se ha beneficiado de mobiliario escolar y diversas renovaciones a sus edificios con bonos escolares en administraciones pasadas.En septiembre del 2016, en vísperas de elecciones del último bono del Distrito, la coalición de Veteranos y Amigos de la Educación en conjunto con vecinos de la zona, denunciaron la propuesta de 668.7 millones de dólares de EPISD y la calificaron como ‘discriminatoria’.El grupo señaló entonces que escuelas en los vecindarios del Segundo Barrio y Chamizal no se ven beneficiadas con ese dinero, mientras que escuelas como Coronado High School, en el pudiente sector Oeste, recibirán más de 70 millones.De acuerdo con Gustavo Reveles, vocero de EPISD, aunque Bowie sí cuenta con una de las plantillas estudiantiles de menos ingresos económicos, el fondo financiero otorgado es igual en todas las preparatorias.“A cada una de las escuelas del Distrito se le da el mismo presupuesto para equipo, no se le otorga ni más ni menos, sino el mismo dinero basado en el número de atletas y en el número de estudiantes”, declaró.Cada una de las escuelas reparte su presupuesto y es decisión de la preparatoria para dónde enviar el dinero, añadió Reveles.La película es dirigida por el cineasta Matt Ogens, pero con los rostros que se sienten tan cercanos de los jóvenes Francisco Mata, Shaynne Murguía y Erick Espinoza, de la preparatoria.El día a día de los estudiantes fronterizos es plasmado en este documental de 83 minutos, mismo que suena como un himno para la comunidad estudiantil de la región que abraza a la urbe vecina, especialmente para la preparatoria protagonista, la centenaria Bowie High School, ubicada en el corazón del Chamizal Memorial Park en el Sur de la ciudad de El Paso.Uno de los guiones que han sensibilizado a la comunidad, es en donde uno de los entrenadores expresa que en ocasiones ellos mismos aportan dinero para poder proveer calzado deportivo a los estudiantes.“Aun así, salen y trabajan, eso es lo que amo de ellos: su humildad y ese sentido de familia”, se expresa en el filme.Fundada en 1927, Bowie se encuentra a menos de 100 yardas de la frontera con México, no muy lejos del puente Córdova-Américas que une a El Paso con Ciudad Juárez. El primer edificio que ocupó se localiza en Cotton y Sexta, en el Segundo Barrio, donde ahora está la Guillen Middle School. Posteriormente la Bowie fue trasladada a su nuevo edificio, en los terrenos del Chamizal.El director de Bowie, Francisco Ordaz, declaró que este documental le da al público la oportunidad de conocer más a fondo la comunidad de Bowie.“Bowie tiene una tradición de excelencia a pesar de los bajos recursos de las familias que forman parte de nuestra comunidad. Por eso, este filme nos deja celebrar los logros de nuestros atletas y estudiantes”, comentó.Nombrada así por el héroe de la guerra de Texas y defensor de El Álamo James Bowie, la escuela proporciona servicio educativo al Centro de El Paso y la mitad de South Central El Paso.Para los estudiantes de Bowie High, el documental delata ese sueño inspirado en la familia, impulsado por los deportes y profundamente complicado por la frontera entre Estados Unidos y México: la línea entre dos mundos.El deporte es el corazón de la película, el cual es una forma de construir comunidad y pertenencia, aprender a superar las adversidades, construir autoestima y confianza.“Los programas deportivos de Bowie High no tienen los recursos de otras escuelas: los niños y los entrenadores luchan para llegar a fin de mes, incluso pagando equipo de su bolsillo”, se escribe en la sinopsis del filme.“Es a través de sus experiencias que comenzaremos a entender el mundo precario de la tierra fronteriza, y es a través de los deportes que veremos sus esperanzas, sus corazones rotos… y sus triunfos”.====de Matt Ogens (2018)Duración: 83 minutosIdioma: Inglés y españolEstrenó en: Abril, en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva YorkSe grabó en: El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

