Se registra choque fatal cerca de Sierra Blanca

Un persona falleció la mañana de ayer, luego de verse involucrada en un accidente automovilístico en la Carretera Interestatal 10.El accidente se registró a las 5:41 de la mañana a la altura del marcador de la milla 88, entre Fort Hancock y Sierra Blanca.Elizabeth Carter, vocera del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), confirmó que el encontronazo entre un automóvil y una camioneta pick up dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada.Carter indicó que la persona lesionada fue trasladada al Centro Médico del Sol, aunque no dio detalles sobre la gravedad de sus heridas.Por último, la vocera indicó que los nombres de las de las víctimas de este accidente no serán revelados hasta que se localice a sus familiares para informales de lo ocurrido.Por otro lado, el Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) dio a conocer la identidad del hombre que falleció la semana pasada en un incendio.Se trata de Phil Kenrick, de 65 años, quien fue encontrado muerto al interior de su vivienda ubicada en la cuadra 700 de la calle Villa Vanessa, en el Oeste de El Paso.El incendio nivel tres se reportó alrededor de las 4:50 de la mañana del pasado 13 de septiembre en la vivienda de Kenrick, donde las llamas alcanzaron varios pies de altura.Al lugar arribaron 19 máquinas extintoras y 44 bomberos, quienes después de cerca de una hora lograron sofocar las llamas que consumieron gran parte de la vivienda.Agregó que la causa del incendio no se pudo determinar debido al mal estado en el que quedó la vivienda, pero estimó en $138 mil dólares los daños causados al inmueble.Oficiales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decomisaron el pasado fin de semana más de 200 libras de mariguana en el cruce internacional Presidio, informaron las autoridades.El decomiso se realizó el viernes a las 2:16 de la tarde, cuando una camioneta GMC Denali arribó procedente de México.Luego de una primera revisión, el oficial decidió enviar la camioneta a una segunda inspección, por lo que se solicitó el apoyo de un perro entrenado, el cual alertó sobre la presencia de narcóticos en la camioneta.Con la ayuda de una máquina de rayos X los agentes encontraron anomalías en el piso de la camioneta y al removerlo encontraron 225 paquetes con mariguana que dieron un peso de 240 libras.Los agentes detuvieron al conductor de la camioneta, quien sólo fue identificado como un hombre de 39 años originario de México, siendo entregado a las autoridades.

