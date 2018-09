En elección especial, pelean control de Senado Estatal

Austin— El impulso agresivo de los principales republicanos de Texas para obtener un escaño del Senado estatal –en un distrito favorable a los demócratas– culminará el martes cuando su candidato, Pete Flores, se enfrente al demócrata Pete Gallego en la ronda final de una elección especial.La segunda vuelta para el Distrito Senatorial 19 determinará al sucesor del ex senador estatal Carlos Uresti, demócrata de San Antonio, quien renunció a principios de este año después de 11 condenas por delitos graves. Pero la contienda también tiene implicaciones para el equilibrio de poder en la Cámara Alta estatal, donde el Partido Republicano se dirige a las elecciones de noviembre con un tenue control de su mayoría.Como resultado, los líderes republicanos se han alineado detrás de Flores, un ex guardabosque del estado que desafió sin éxito a Uresti en 2016, y en algunos casos, activó su propia maquinaria de campaña para ayudarlo contra Gallego. El demócrata es un ex congresista de Alpine que anteriormente representó el área por más de dos décadas en la Cámara Estatal de Texas.El GOP cree que el esfuerzo de todos en el proyecto ha puesto el escaño su alcance."Nos sentimos bien sobre el lugar dónde estamos", dijo el estratega de Flores, Matt Mackowiak. "Si los republicanos salen el martes, ganaremos y elegiremos a un conservador del Distrito 19 al Senado de Texas".Los demócratas también se han movilizado, conscientes de los pesos pesados del Partido Republicano del otro lado y de la naturaleza de cualquier cosa que pueda suceder en las elecciones especiales."Este es un distrito demócrata, esperamos que funcione como un distrito demócrata, pero no podemos dar nada por sentado y es por eso que estamos trabajando duro", dijo Manny García, subdirector ejecutivo del Partido Demócrata de Texas.Cinco días de votación anticipada para la segunda vuelta concluyeron el viernes en el Distrito 19, que se extiende desde el este de San Antonio hasta el extremo oeste de Texas, cubriendo una amplia franja de la frontera entre Texas y México.La primera ronda de las elecciones especiales fue el 31 de julio, y Flores terminó sorprendentemente fuerte por primera vez en la carrera de ocho vías, sorteando una ola de apoyos de altos líderes republicanos, incluido el gobernador Greg Abbott, el vicegobernador Dan Patrick y los dos senadores federales del estado. El segundo lugar fue para Gallego, quien pasó la mayor parte de la primera ronda enfrentando al representante estatal Roland Gutiérrez, demócrata de San Antonio, en un campo demócrata más abarrotado.A pesar del reciente auge de Flores, los demócratas se alegraron por el hecho de que su partido superó fácilmente al Partido Republicano el 31 de julio, con sus cuatro candidatos combinándose en un 59 por ciento y los tres contendientes republicanos en un 40 por ciento. Los republicanos sostienen que las matemáticas serán diferentes el martes porque Flores está llevando a cabo una campaña mucho mejor financiada, con la convicción en todo el distrito de la carrera ha crecido ahora que se trata de un enfrentamiento uno a uno.Después de la primera vuelta, los republicanos se movieron rápidamente contra Gallego, alegando que no era elegible para postularse porque no vivía en el distrito como lo exige la ley. En los días posteriores a los comicios del 31 de julio, el GOP de Texas presentó una demanda para eliminar a Gallego de la segunda vuelta, un esfuerzo que en última instancia no tuvo éxito. Más recientemente, el partido presentó una queja del FBI también relacionada con la disputa de residencia.En la segunda vuelta, el respaldo de Patrick, el presidente del Senado, resultó ser particularmente fructífero para Flores. Patrick ha canalizado 172 mil dólares a la campaña de Flores, casi todo en forma de donaciones en especie para encuestas, correo y anuncios. La generosidad de Patrick representó más de la mitad de los 307 mil dólares que Flores recaudó durante el período de informe más reciente, que fue de aproximadamente 60 mil dólares menos que lo recaudado por Gallego.Además del apoyo de Patrick, Abbott ha lanzando un anuncio digital con Flores y ha movilizado al equipo territorial de su campaña para la carrera.En la radio, Flores ha emitido anuncios que se centran en los registros de votación de Gallego en Austin y Washington, DC, afirmando que el ex legislador "ama crear nuevos impuestos". Los anuncios también lo consideran un "político de carrera" por su larga permanencia en la vida como funcionario electo e intentan vincularlo con Nancy Pelosi, la líder demócrata del Congreso, detestada por los republicanos. Flores también ha estado en la televisión en la segunda vuelta.Más recientemente, la campaña de Gallego respondió con un anuncio de radio propio, diciendo que es "triste cuando los políticos de Austin se hunden en ataques personales, como el republicano Pete Flores atacando a Pete Gallego"."Conocemos a Pete, confíe en él", dice un narrador en el spot de 30 segundos. "En estos días, cuando la política está llena de acusaciones, acusaciones falsas, quieres a un hombre en quien puedas confiar".El anuncio de radio se hace eco de un caso que Gallego ha estado haciendo desde las elecciones del 31 de julio: que sería una mano firme para el distrito después de escándalo que persiguió a Uresti. Uresti renunció en junio después de ser declarado culpable de 11 delitos graves, incluidos el fraude y el lavado de dinero, todos derivados de su participación en FourWinds Logistics, una compañía de servicios petrolíferos ya desaparecida que supuestamente perpetró un fraude bajo el esquema Ponzi que robó a los inversores.El ganador Martes terminará el periodo legislativo de Uresti, en 2020.