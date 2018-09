Celebran foro sobre inmigración en UTEP

Catedráticos, expertos en inmigración y la candidata al Congreso por el Distrito 16 de Estados Unidos, Verónica Escobar, llevaron a cabo un foro de inmigración para dar a conocer el tema desde la perspectiva paseña.Jeremy Robbins, director ejecutivo de New American Economy -coalición de líderes empresariales y alcaldes para influir en la opinión pública y los legisladores hacia una reforma migratoria integral- presentó el reporte ‘Inmigración en El Paso: una perspectiva desde la frontera’.Texas es el hogar de mas de 4.7 millones de inmigrantes, posicionándolo en el segundo estado con la población más grande inmigrantes en todo el país.Una de las principales ciudades texanas con una basta mayoría de inmigrantes es El Paso, quienes de acuerdo con el reporte, juegan un rol importante en la economía de la frontera contribuyendo en pago de impuestos y consumo local.De acuerdo con el informe, 211 mil 675 inmigrantes residen en el Area Metro de El Paso. Mismos quienes en el pasado 2016, pagaron 971.2 millones de dólares en impuestos, tanto estatales, locales y federales.A esto, se le agrega el poder de gasto y consumo del mismo año, el cual registró 3.4 billones de dólares y el resurgimiento de 13 mil 98 inmigrantes emprendedores.El foro tuvo como sede la Universidad de Texas en El Paso, (UTEP), la cual se ha caracterizado por abrazar a los connacionales mexicanos en sus filas estudiantiles desde su fundación, en 1914.Diana Natalicio, presidenta de UTEP, comentó que uno de los principales desafíos de auspiciar este tipo de eventos, es dar a conocer realmente la región fronteriza y eliminar la imagen que se tiene en universidades y ciudades pertenecientes a la unión estadounidense.“Estamos viviendo la historia de la inmigración en nuestra región, pero el énfasis en inmigración no debe de ser aquí, sino en Washington. Por eso, las conversaciones que pasan en esos lugares lejos de la frontera no es la realidad y buscamos cambiarlo”, dijo.Agregó que la universidad busca diversos medios para invitar a profesionales y lideres de opinión que están estudiando la frontera o inmigración, con el objetivo de compartir las ideas que tienen y darles una oportunidad de presenciar el estilo de vida.“No es cierto la imagen que se da de los inmigrantes”, expresó. “Esto es una política que busca manifestar en varias maneras para prevenir que vengan más personas inmigrantes. Es un mensaje que es parte de una política y no tiene nada que ver con la realidad que conocemos aquí”, añadió.En el foro, se contó con la participación de Irasema Coronado, profesora de UTEP, Mario Porras, director de asuntos binacionales de El Paso Community Foundation, entre los ya mencionados.Robbins destacó las industrias clave de desenvolvimiento de la comunidad inmigrante en El Paso, siendo agricultura la cabeza de la lista con un porcentaje de 66.8 por ciento, seguido por labores en el área de construcción con un 49.3 por ciento, después manufactura y servicios generales.Los inmigrantes buscan un lugar para desarrollo personal, social, pero sobre todo laboral. Por lo cual, cuentan con más probabilidades de estar en edad laboral -definidos como entre las edades de 25 y 64 años- que la misma población nativa de un lugar, se escribe en el informe.El 75 por ciento de la comunidad inmigrante en El Paso ronda la edad promedio laboral, por lo que, según la New American Economy es una de las muchas razones por las que urge una reforma en la inmigración.Otro de los grandes desafíos, es elevar el poder de votación entre las comunidades inmigrantes. Escobar resalto que el tema es un reto difícil, pero no imposible, el cual es parte importante de su campaña al Congreso.“Es difícil el llevar a las personas a votar, sin importar si se es inmigrante o no, ahora el reto es aún más complicado”, expresó.A nivel nacional, hay más de 20 millones de inmigrantes elegibles para votar. Un grupo que podría tener un papel particularmente importante en los próximos comicios electorales, dados los estrechos márgenes que se han presentado en las elecciones presidenciales en los últimos años.En El Paso, se estima que existe un poder de votación en la comunidad inmigrante de 88 mil 815 personas, de acuerdo con el reporte.Las familias inmigrantes han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante ayudando a construir su propia vivienda en el país.En las últimas décadas, los más de 40 millones de inmigrantes colectivamente en el país aumentaron la riqueza de la vivienda de la nación a 3.7 billones de dólares.Según el reporte, el número de viviendas de inmigrantes en El Paso registradas en el 2016, ascendía a 59 mil 796 casas.Gran parte fue posible a que los inmigrantes se mudaron a barrios o colonias que alguna vez estuvieron en declive, lo que ayudó a revitalizar las comunidades locales y hacerlas más atractivas para los mismos ciudadanos nacidos en la zona.“Como todos nosotros sabemos vivir aquí es maravilloso y nos gustaría cambiar esa percepción a nivel nacional”, concluyó Natalicio.

