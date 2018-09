Confiesa matar a niño de 3 años al 'disciplinarlo'

El hombre acusado de provocar la muerte de un niño de 3 años, confesó a la madre del menor que estaba bajo su cuidado, que lo que le había pasado era su culpa.Adrián Amaya, de 24 años, enfrenta un cargo por homicidio capital, por la muerte de Remmy Piria, ocurrida el pasado 26 de junio.Los hechos se registraron alrededor de las 5:15 de la tarde, en una vivienda ubicada en la cuadra 11500 de la calle Spencer, Drive, en el Este de El Paso.Documentos oficiales, indican que el mismo Amaya llamó al número de emergencias 911 para reportar que el niño tenía problemas para respirar porque se había caído y golpeado en las cabeza y costillas.Al lugar arribaron elementos del Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD), quienes trasladaron a Piria a un hospital, donde fue declarado muerto.Pero una vez en el hospital, los doctores se percataron que el cuerpo de Piria presentaba moretones “sospechosos” en la cabeza y el cuerpo.En los documentos se menciona que Amaya, estaba cuidando a Piria, mientras Stephanie Hernández, madre del niño estaba trabajando, pero no se especifica que tipo de relación había entre ellos.Tras la muerte del niño, detectives de la Policía de El Paso (EPPD) se entrevistaron con Amaya, quien en un principio les comentó que Piria se golpeó al caer en una chimenea de ladrillo cuando estaba jugando en el sillón.De acuerdo con la declaración de Amaya, luego de caerse el niño se puso “necio”, por lo que le dio de comer y después lo durmió, pero una de las veces que fue a revisarlo vio que éste no podía respirar.En lugar de llamar al número de emergencias 911, Amaya primero llamó a Hernández y a su primo Esteban Galvez.El acusado aceptó que mientras Piria estaba bajo su cuidado, se hizo del baño y él lo tuvo que limpiar y luego “disciplinar” por haberse ensuciado los pantalones.Hernández, quien también fue entrevistada por los detectives explicó que Amaya le envió varios mensajes de texto donde le pedía disculpas por lo ocurrido con el niño y aseguraba que todo era su culpa.Luego de la autopsia practicada la cuerpo de Piria, el 22 de agosto de 2018 la doctora forense Janice Díaz Cavillery, calificó la muerte del menor como homicidio.El reporte se indica que Piria murió de múltiples lesiones contundente, compresión del cuello y hemorragia cerebral.Amaya fue arrestado el pasado 6 de septiembre por los U.S. Marshals, cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la cuadra 11200 de la calle Pebble Hills.El hombre fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 500 mil dólares.

