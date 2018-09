'Migra' asesino serial quería que lo mataran

Julián Aguilar/The Texas TribuneAustin— Un agente de la Patrulla Fronteriza en el Sur de Texas, acusado de haber matado a cuatro personas, al parecer se estaba preparando para un enfrentamiento a tiros con la Policía después de que una potencial víctima lograra escaparse y alertar a las autoridades, según informaron el lunes.Juan David Ortiz, de 35 años, fue arrestado el sábado luego que una mujer escapara de su vehículo, se topó con agentes del Departamento de Seguridad Pública y les dijo que Ortiz la había amenazado con un arma.Durante una conferencia de prensa el lunes, el agente en jefe del Departamento del Sheriff del Condado de Webb, Federico Garza, dijo que una vez que Ortiz fue detectado por los agentes, se fue a su casa y se preparó para lo que según él esperaba terminaría en un tiroteo con la Policía.“En ese momento contaba con una gran cantidad de armas y las estaba cargando, pensando que el DPS iba a confrontarlo”, según dijo Garza. “Buscaba una confrontación. Gracias a Dios que no sucedió tal cosa”.En su lugar, Ortiz huyó al estacionamiento de un hotel e intentó perpetrar un “ataque suicida contra la Policía”, según Garza.“Intentó utilizar su teléfono para hacer que pareciera un arma, pero fue aprehendido sin que opusiera resistencia”, dijo Garza.A Ortiz se le acusa de haber cometido una serie de asesinatos que comenzó el 3 de septiembre, cuando supuestamente le disparó a Melissa Ramírez, de 29 años, en la nuca, tras detenerla en un camino rural. Los documentos de la corte dicen que Ortiz luego baleó a Claudine Loera, de 42 años, quien fue encontrada muerta el 13 de septiembre, tras lo cual siguió con el asesinato de Humberto Ortiz, quien según Isidro “Chilo” Alaniz, procurador de los condados de Webb y Zapata, era una mujer transgénero. El cuerpo de Humberto Ortiz fue encontrado el 15 de septiembre. La identidad de la cuarta víctima no ha sido revelada ya que aún no se ha hecho una notificación a los parientes de la misma.Las autoridades acusaron a Ortiz de cuatro cargos de asesinato y un cargo por secuestro agravado. Se encuentra detenido con una fianza de 2.5 millones de dólares.Las autoridades dijeron que las víctimas eran sexoservidoras, y Ortiz las escogía debido a que sabía que eran “vulnerables e indefensas”. Garza informó que Ortiz les dijo a las autoridades, después de su arresto, que él despreciaba a “la comunidad que estas representaban”.“Cualquiera que sea el tipo de ira que él trae dentro, eso aún no lo sabemos”, dijo.Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijeron que no había nada en el historial de Ortiz que alertara a la dependencia cuando fue contratado en el 2009.Alaniz dijo que su oficina decidirá en el transcurso de los próximos meses si acusará a Ortiz de homicidio capital y si buscará que sea sentenciado a la pena de muerte.En la conferencia de prensa del lunes, oficiales de la Policía dijeron que ellos creen que Ortiz actuó por su propia cuenta. También dijeron que no pueden garantizar que no encontrarán más víctimas a manera que continúan investigando los asesinatos.“Aún es una investigación en proceso y se elaborará un registro histórico de todos los lugares donde él ha estado y ver si existe un patrón de las víctimas”, dijo Garza.

