Premian la excelencia

El Paso Community College, EPCC, recibió el Premio 2018 a la Excelencia en la Diversidad de la Educación Superior, HEED por sus siglas en inglés, de la Revista Insight Into Diversity, que es la publicación más antigua e importante que está enfocada en la diversidad de la educación superior.Como receptor del premio anual HEED, –que es un reconocimiento nacional para colegios y universidades de Estados Unidos que demuestren su compromiso con la diversidad e inclusión, EPCC aparecerá junto con otros 95 ganadores en la edición de noviembre del 2018 de la revista Insight Into Diversity.“El Paso Community College está orgulloso de los esfuerzos que hemos hecho para estar a la vanguardia de la diversidad e inclusión”, comentó el Dr. William Serrata, presidente de EPCC.“El Premio HEED valida el trabajo arduo que hemos realizado para tener pluralidad y equidad”.La revista Insight Into Diversity seleccionó a EPCC debido a su trabajo para albergar y promover la conciencia cultural y respeto no sólo entre los empleados, sino también entre los estudiantes y la comunidad de El Paso.El objetivo es educar y diseminar la información que destaque y celebre las numerosas culturas que han construido e influenciado nuestro mundo.“El proceso para otorgar el Premio HEED consiste en una aplicación integral y rigurosa que incluye preguntas relacionadas con el reclutamiento y retención de estudiantes y empleados –y las mejores prácticas para ambos –un liderazgo continuo que apoye todos los aspectos de un campus lleno de heterogeneidad e inclusión”, comentó Lenore Pearlstein, editora de la revista.“Nuestros estándares son altos, y buscamos instituciones en donde la diversidad e inclusión estén entretejidos en el trabajo que se lleva a cabo diariamente en su campus”. Éste es el sexto año consecutivo en el que EPCC ha ganado el Premio HEED.Si desea más información acerca del Premio HEED 2018, visite el sitio insightintodiversity.com.

