Dicen 'No' a remoción de cámaras en semáforos

Luego de que a principios de la semana pasada el gobernador de Texas propusiera quitar las cámaras de los semáforos, el Sindicato de Policía de El Paso aseguró que esta medida podría incrementar el número de accidentes en la ciudad.Esto luego de que el gobernador Greg Abbott presentara un plan de seguridad pública donde delineaba distintas propuestas para combatir los crímenes violentos, disminuir el tráfico de personas, aumentar la seguridad física de policías y fortalecer los derechos de los conductores en Texas.En esta última categoría Abbott propuso prohibir las cámaras en los semáforos ya que asegura que además de ser caras, son anticonstitucionales y provocan más accidentes.Ron Martin, presidente de la Asociación Municipal de Oficiales de Policía de El Paso (EPMPOA), dijo a El Diario de El Paso que él piensa que el gobernador debería reconsiderar su postura respecto a las cámaras en los semáforos.“Toda herramienta que nos ayude a bajar el número de accidentes es buena y necesaria para la ciudad y con estas cámaras hemos visto una notable disminución de accidentes. El gobernador debería reconsiderarlo”, comentó Martin.Y es que contrario a lo que dice Martin, el gobernador asegura que aunque se dice que los accidentes “T” o impactos de costado bajan, otro tipo de accidentes se incrementaron con el uso de las cámaras.“Estudios realizados por la Universidad de Ohio muestran que se incrementaron los choques por alcance, debido a que los conductores frenan abruptamente para evitar ser multados”, explicó el gobernador en su propuesta.Actualmente en esta ciudad existen 32 cámaras en semáforos de las intersecciones que se consideran peligrosas.El presidente del sindicato mencionó que el Sindicato Estatal de Policías, que representa a 30 mil oficiales, está planeando una reunión con Abbott para exponerle por qué creen que las cámaras deberían quedarse.“Como ciudadano y policía te puedo decir que yo no tengo ningún problema con las cámaras. Ya básicamente no ocurren accidentes fatales en las intersecciones porque la gente respeta estas cámaras y tienen miedo de una multa”, enfatizó.Desde que la Ciudad de El Paso instaló cámaras en los semáforos en 2006, se han emitido alrededor de 300 mil multas, de las cuales poco más de 36 mil se registraron en 2017.El costo de una de estas multas es de 75 dólares, pero en caso de no ser pagada a tiempo se cobra una penalización de 25 dólares.Martin agregó que aunque a él no le gustaría que se quitaran las cámaras en las intersecciones, acatarán la decisión del gobernador.“Como lo expliqué, vamos a intentar hablar con el gobernador para tratar este tema pero si al final él decide que hay que quitarlas lo haremos”, concluyó.

