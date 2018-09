El Paso, Texas — Crime Stoppers of El Paso, Inc. distribuye la lista de los fugitivos más buscados por el Departamento de la Policía de El Paso y la Oficina del Sheriff del El Paso. Cualquiera que tenga información sobre el paradero de cualquiera de estos fugitivos debe llamar a Crime Stoppers de El Paso de inmediato al 566-8477(TIPS), o en línea en /www.crimestoppersofelpaso.org/. Usted permanecerá en el anonimato y, si su pista conlleva a un arresto, podrá calificar para recibir una recompensa. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización no lucrativa que une a la comunidad, la Policía, y a los medios para resolver el crimen.Jesse Ray Dempsey, hombre anglosajón de 19 años. 5 pies con 7 pulgadas (1.70 metros) de estatura y 140 libras de peso. Pelo café y ojos azules. Buscado por uso no autorizado de un vehículo y evadir el arresto. Fianza de 20 mil dólares.Jasmine Evelyn Muñoz, mujer hispana de 24 años. 5 pies con 3 pulgadas (1.60 metros) de estatura y 200 libras de peso. Pelo negro y ojos cafés. Buscada por robo a un inmueble. Fianza de 5 mil dólares.Max Michael Martínez, hombre hispano de 50 años. 5 pies con 11 pulgadas (1.80 metros) de estatura y 151 libras de peso. Pelo calvo y ojos cafés. Buscado por no haberse registrado como ofensor sexual. Fianza de 10 mil dólares.Robert Cortez, hombre hispano de 43 años. 5 pies con 10 pulgadas (1.78 metros) de estatura y 195 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por uso fraudulento, robo de identidad y por no haberse identificado con las autoridades. Fianza de 15 mil dólares.Joseph Lozoya, hombre hispano de 17 años. 5 pies con 10 pulgadas (1.78 metros) de estatura y 130 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por uso no autorizado de un vehículo y evadir el arresto. Fianza de 12 mil 500 dólares.Leobardo Buendía, de 69 años. 5 pies con 3 pulgadas (1.60 metros) de estatura y 140 libras de peso. Pelo cano o parcialmente cano y ojos cafés. Buscado por manejar en estado de ebriedad en más de tres ocasiones. Fianza de 50 mil dólares.April Irene Lira, de 22 años. 5 pies con 6 pulgadas (1.68 metros) de estatura y 230 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscada por abandono y poner en riesgo la vida de un menor. Sin derecho a fianza.Kevin Jonathan Alejandre, de 29 años. 5 pies con 6 pulgadas (1.68 metros) de estatura y 165 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por evadir el arresto en un vehículo. Sin derecho a fianza.Amber Delgadillo, de 31 años. 4 pies con 11 pulgadas (1.50 metros) de estatura y 139 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscada por violar una orden restrictiva en dos ocasiones. Fianza de 50 mil dólares.Irania Génesis Archuleta, de 23 años. 5 pies con 6 pulgadas (1.68 metros) de estatura y 190 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscada por evadir el arresto en un vehículo, ocasionar un accidente agravado y agresión agravada con un vehículo mientras se encontraba intoxicada. Fianza de 5 mil dólares.