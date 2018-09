Identifican a mujer que acusa a Kavanaugh

Washington— Una mujer que acusó al nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh de conducta sexual inapropiada cuando iban en secundaria afirmó que él la inmovilizó sobre una cama en una fiesta y torpemente intentó quitarle la ropa.Christine Blasey Ford declaró en una entrevista con The Washington Post que Kavanaugh y un amigo —ambos “tambaleándose de lo ebrios”, según dijo— la acorralaron en una recámara durante una fiesta en una casa de Maryland a principios de la década de 1980. Denunció que Kavanaugh la manoseó encima de su ropa, frotó su cuerpo contra el suyo e intentó quitarle su traje de baño de una sola pieza y el atuendo que traía encima de él.Kavanaugh le cubrió la boca con la mano cuando ella intentó gritar, señaló.“Pensé que podría matarme sin quererlo”, afirmó Ford, de 51 años, profesora de la Universidad de Palo Alto en California. “Él trataba de atacarme y quitarme la ropa”.Dijo que logró zafarse después de que el amigo de Kavanaugh saltó encima de ellos y todos se cayeron.Kavanaugh ha rechazado la acusación, y el domingo volvió a enfatizarlo vía la Casa Blanca.“Rechazo este alegato en forma categórica e inequívoca. Yo no hice esto en secundaria ni nunca”, afirmó.Ford dijo en la entrevista que no reveló lo que le había ocurrido hasta 2012, cuando ella y su esposo acudieron a terapia de pareja.Algunas porciones de las notas de su terapista, que Ford le entregó al Post, no mencionan a Kavanaugh por su nombre pero dicen que Ford reportó haber sido agredida por estudiantes de una “escuela elitista para chicos” que posteriormente se convirtieron en “miembros altamente respetados y de alto rango en la sociedad de Washington”.Kavanaugh, de 53 años, es un juez federal de apelaciones en la capital de Estados Unidos. El presidente Donald Trump lo nominó en julio para reemplazar en el máximo tribunal del país al juez Anthony Kennedy, que se retira.En las notas de la terapista se afirma que participaron cuatro muchachos, pero Ford dice que la terapista cometió un error en ese punto. La profesora indicó que en la fiesta había cuatro chicos, pero sólo dos llegaron a la recámara.Ford contactó al Post a través de una línea telefónica destinada a recibir posibles pistas de noticias a principios de julio después de que se hizo evidente que Kavanaugh estaba en una lista de candidatos de Trump para llenar un puesto vacante, pero antes de que el mandatario lo nominara.Ford, registrada como demócrata, contacto a su representante en el Congreso, Ann Eshoo, aproximadamente en esa época. A fines de julio, Ford le envió una carta a través de la oficina de Eshoo a la senadora Dianne Feinstein, la principal demócrata en la Comisión Judicial.Feinstein reveló a fines de la semana pasada que había recibido una misiva, pero indicó que el autor no quería ser identificado.Ford declaró al Post que decidió darse a conocer después de que vio que habían publicado porciones de su historia sin su permiso. Dijo que, si alguien iba a narrar su historia, quería que fuera ella.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.