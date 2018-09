Reabre hoy observatorio en NM

El observatorio solar ubicado en Sunspot, Nuevo México, que estaba cerrado por razones de seguridad, está programado para reabrir después de que fue evacuado mientras el FBI investigaba el área, así lo informó la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) en su portal de Internet.Después de que misteriosas circunstancias cerraron el Observatorio Solar Sunspot en el Sureste de Nuevo México el 6 de septiembre, lo que provocó teorías conspirativas de encuentros cercanos y hombres vestidos de negro, finalmente se anunció que dicha las instalaciones regresarán a sus “operaciones regulares” hoy lunes.El anuncio fue hecho por directivos de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, que opera dicho observatorio, asegurando que habían estado cooperando con las autoridades locales en la investigación sobre una supuesta actividad criminal ocurrida en Sacramento Peak, lugar donde se encuentra dicho observatorio.El anuncio tomó por sorpresa a propios y extraños quienes han estado siguiendo el desarrollo de los hechos debido al hermetismo ejercido por parte de las autoridades federales, mismas que conducen a teorías de todo tipo.“Durante este tiempo, nos preocupamos de que un sospechoso en la investigación pudiera representar una amenaza para la seguridad del personal y los residentes locales. Por esta razón, AURA abandonó temporalmente las instalaciones y cesó las actividades científicas en este lugar”, explicó la asociación en un comunicado publicado en su portal de Internet.Asimismo agregaron que “la decisión de desalojar se basó en los desafíos logísticos asociados con la protección del personal en un lugar tan remoto y la necesidad de una respuesta expedita a la amenaza potencial. AURA determinó que mover la pequeña cantidad de personal y residentes en el sitio fuera de la montaña era la medida más prudente y efectiva para garantizar su seguridad”.Los científicos también precisaron que “a la luz de los recientes desarrollos en la investigación, hemos determinado que no hay ningún riesgo para el personal, y el Observatorio Solar Sunspot está en transición a las operaciones regulares a partir del 17 de septiembre”.AURA también informó que dada la gran cantidad de publicidad que ha generado el cierre temporal y la consiguiente expectativa de un número inusual de visitantes a su sitio web, están contratando temporalmente un servicio de seguridad mientras la instalación regresa a un entorno de trabajo normal.Indicaron además que “reconocemos que la falta de comunicación mientras la instalación estaba desocupada era preocupante y frustrante para algunos. Sin embargo, nuestro deseo de proporcionar información adicional debía equilibrarse con el riesgo de que, si se difundía en ese momento, las noticias alertarían al sospechoso e impedirían la investigación policial. Ese era un riesgo que no pudimos tomar”, indicaron en el comunicado.Sin embargo, a pesar de la publicidad del intempestivo cierre del observatorio solar, no se ha dado a conocer la naturaleza de la investigación criminal que realiza el Buró Federal de Investigaciones, ni tampoco quién o quiénes pudieran estar implicados.

