Con escopeta, mató a sus tres agresores

Un hombre de 22 años ha sido detenido por el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) y enfrenta cargos de homicidio capital por el asesinato de tres adolescentes –dos hombres y una mujer– cometidos el viernes por la tarde en el área Central de El Paso.Juan Frausto Cázares mató a los hermanos Ricardo y Emmanuel Del Moro –de 18 y 17 años–, así como a Leslie Ibarra, de 17, con una escopeta. Previamente, los hermanos Del Moro habían sostenido un pleito con su presunto asesino.De acuerdo con informes oficiales, los Del Moro e Ibarra confrontaron a Cázares. Los hermanos comenzaron a agredirlo con una navaja, mientras Leslie observaba.Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:45 pm en un complejo de departamentos situado en el número 3633 de la calle Lincoln.La riña terminó cuando la navaja se les quebró a los agresores. Fue entonces que los Del Moro e Ibarra salieron corriendo a través del estacionamiento de los departamentos.Mientras huían, Cázares fue por una escopeta y les disparó a sus tres víctimas en movimiento. Los tres murieron en la escena a consecuencia de los disparar on.Cázares fue transportado al Centro Médico Universitario para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida. Tras ser dado de alta, fue trasladado a la Cárcel del Condado donde se le fincaron cargos por homicidio capital. Su fianza le fue fijada en un millón de dólares.Los comentarios de los vecinos sobre el incidente mortal fueron encontrados. Mientras unos afirman que los ultimados eran buenas personas y tranquilas otros mencionaron que esa zona es ‘altamente’ conflictiva por la presencia de personas no ‘deseables’.“La verdad es que ese vecindario es muy conflictivo y la Policía no hace nada por controlarlo”, manifestó uno de los vecinos que prefirió permanecer en el anonimato.“Uno vive con la preocupación siempre porque enfrente está una escuela primaria y la presencia de pandilleros representa un peligro”, expresó otro de los residentes tras detallar que la zona es conocida por el tráfico de drogas que se da entre los adictos sin problema.

