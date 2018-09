Apartir de este martes el cónsul general de México en El Paso, Marcos Augusto Bucio Mújica, se despega de su responsabilidad consular para dar inicio a un período de 60 días en transición para entregar el puesto.Bucio ha marcado un importante sendero en la comunidad fronteriza al involucrarse en temas como inmigración, economía e inclusión, trabajando mano a mano con líderes y organizaciones locales.Desde programas de educación financiera, ventanillas de salud, servicios de inmigración y ciudadanía, oportunidades educativas, entre otros, son algunos de los ejemplos a disposición de los connacionales que residen dentro de la circunscripción de la sede diplomática en El Paso.De acuerdo con Bucio, en los últimos 12 meses, se han llevado a cabo 22 eventos de participación social, sin mencionar los miles de mexicanos atendidos en las instalaciones del consulado para trámites de documentación, así como en los consulados móviles.Además, el Consulado ha logrado apoyar de forma financiera a cientos de jóvenes mexicanos bajo DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) al otorgar 495 dólares por trámite. Un total de 1 mil 52 personas tomaron beneficio de los programas para el proceso de la ciudadanía estadounidense por medio de las clínicas de ciudadanía, según informó.Añadió que se presentó un incremento de un 30 por ciento en la plantilla de ciudadanos estadounidenses en la región con doble nacionalidad.“Gracias a los programas de acercamiento a la comunidad y la promoción, el trámite de la doble nacionalidad se ha incrementado de tal forma de se pudo mitigar la falta de interés o apatía de los estadounidenses hijos de padres mexicanos”, comentó el cónsul.En marzo del 2016, en sustitución de Jacob Prado González, Bucio fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como cónsul general de México en El Paso, Texas. Ratificado unas semanas después por el Senado de la República.Fue oficial mayor de SAGARPA de diciembre 2012 al 2015. En 1997, fue electo diputado federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, presidente de la Comisión de Agricultura y secretario en la Comisión de Hacienda.Durante su gestión diplomática en la frontera, como principal función de una representación diplomática, se ha fortalecido la relación con autoridades fronterizas estadounidenses, así como con las agencias de ley, tanto locales como federales.“Hemos tenido una dinámica muy intensa con toda la comunidad que representa a los migrantes, sabemos que la relación de nuestra no región no es la misma que en otras ciudades de los Estados Unidos”, comentó Bucio.Bucio constató que durante los primeros registros de la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump, no se contó con casos de menores mexicanos separados de sus padres.“No tuvimos un solo niño mexicano separado, gracias a los tratados internacionales. Por el lado de los menores que son detenidos cuando llegan sin compañía, el consulado los identificó de inmediato y menos de 72 horas, fueron devueltos a sus familias”, señaló, en referencia a la instalación del centro de detención infantil en el Puente Internacional Marcelino Serna, en Tornillo, Texas.Al cuestionarle acerca de su colaboración como representante del Gobierno mexicano en esta frontera, expresó el cariño que se lleva en su nueva transición, esencia base de la región transfronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez.“Me llevo un gran amor que tiene esta comunidad al migrante de cualquier nacionalidad. El Condado de El Paso es una joya. Me llevo las expresiones de enero del 2017, cuando la entonces abogada del Condado, Verónica Escobar estableció la protección al migrante, un ejemplo para muchas ciudades”, comentó.Ayer sábado 15 de septiembre, Bucio auspició el tercer y último Grito de Dolores en el marco de la celebración 208 de la Independencia de México, celebrada cada año tradicionalmente en el Chamizal National Memorial Park.Catedrático en el área de sociología y ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado desde 1986 en campañas electorales presidenciales, estatales y municipales.De acuerdo con información oficial, el cónsul Bucio se despega formalmente de sus responsabilidades el 1 de diciembre del presente año, misma fecha en que toma protesta el presidente electo Andrés Manuel Lopez Obrador en México. En su ausencia, Ricardo Hernandez Lecanda, actual cónsul adscrito en la sede diplomática de El Paso, tomará la dirección de ésta.

