Acusan a Kavanaugh ante el FBI por acoso sexual

Washington— Los senadores demócratas que evalúan la nominación para el Tribunal Supremo del juez Brett Kavanaugh, elegido por el presidente, Donald Trump, remitieron el jueves al FBI información sobre supuestos acosos sexuales del candidato, según The New York Times.La demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara Alta, Dianne Feinstein, informó de que había enviado a los investigadores federales una carta con información relevante sobre Kavanaugh, aunque no explicó el contenido de la misma.“He recibido información de una persona que atañe a la nominación de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo. Esa persona me ha pedido confidencialidad (…) y he respetado esa decisión. Sin embargo, he remitido este asunto a las autoridades investigadoras federales”, aseguró la senadora en un comunicado.Feinstein rechazó, así, informar sobre el contenido de la misiva y el grado de relevancia de la misma.No obstante, según fuentes citadas por el medio neoyorquino, el interior de la carta trata sobre un caso de acoso sexual que involucrara presuntamente a Kavanaugh con una mujer cuando ambos se encontraban en el instituto.Kavanaugh, que fue nominado el pasado 9 de julio por Trump, afrontó la pasada semana las audiencias de confirmación ante el comité del que forma parte Feinstein, el mismo órgano que la semana que viene votará para recomendar o no su aprobación como juez del Supremo.En última instancia, será el propio Senado —con leve mayoría conservador—- el que decida si Kavanaugh se convertirá en magistrado del Alto Tribunal, formado por nueve jueces que gozan de un puesto vitalicio.La candidatura de Kavanaugh ha generado gran preocupación en las filas progresistas por sus visiones respecto al aborto, por la posibilidad de que implique retrocesos en otros derechos civiles y en definitiva por los equilibrios futuros en el Supremo.Otro de los interrogantes reside en sus opiniones sobre los límites del poder presidencial en un contexto en el que el fiscal especial para la llamada trama rusa, Robert Mueller, investiga la supuesta coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin, así como si el mandatario cometió obstrucción a la Justicia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.