Ofrecen inspecciones gratuitas a asientos de seguridad para menores

Siendo aún los accidentes automovilísticos la primera causa de muertes entre los menores, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT ) se une a grupos promotores de la seguridad a nivel estatal para recordar a los padres de familia sobre la importancia de siempre ponerles el cinturón de seguridad a sus hijos. Eso significa que no sólo deben cerciorarse que los menores vayan seguros en el vehículo, sino también evitar los errores más comunes en cuanto a los asientos de seguridad para los menores, como lo es: no seleccionar el asiento más apropiado para la edad y tamaño del menor, y no instalarlo correctamente.Como parte de su campaña de septiembre ‘Save Me with a Seat’ (Sálvame con un asiento), TxDOT insta a los padres de familia a que se inscriban para una inspección gratis del asiento de seguridad en cualquiera de sus 25 oficinas distritales ubicadas por todo Texas.“Queremos ayudar a los padres de familia a evitar el tipo de tragedia que ninguna madre o padre deberían experimentar”, dijo el director ejecutivo de TxDOT, James Bass. “Es por eso que estamos haciendo un esfuerzo extra este mes para instar a los padres de familia y tutores que permitan que uno de nuestros técnicos les asesoren, no sólo en el uso del asiento adecuado para sus hijos, sino también sobre la manera apropiada de instalarlo”.Aunque la mayoría de los padres de familia creen que sus hijos llevan bien puesto el cinturón de seguridad, la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito y Autopistas (NHTSA) encontró que dos de cada tres asientos de seguridad no son utilizados correctamente. De acuerdo con la NHTSA, los asientos de seguridad para los menores reducen el riesgo de una lesión fatal por hasta 71 por ciento para los infantes y 54 por ciento para los niños pequeños. En Texas en el 2017:408 menores de ocho años resultaron gravemente heridos y 73 murieron en accidentes automovilísticos.411 menores de entre ocho y 12 años resultaron heridos de gravedad y otros 30 resultaron muertos.Para proteger a los menores de alguna lesión, TxDOT recomienda que todos los menores de 13 años viajen en el asiento trasero del vehículo, propiamente asegurados con el cinturón de seguridad bien puesto o en un asiento de seguridad.En anticipación a la Semana Nacional de la Seguridad de los Pasajeros Menores, del 23 a 29 de septiembre, TxDOT se ha asociado con Build-A-Bear Workshop para realizar eventos de enlace en cinco ciudades de Texas. No hay un evento programado para El Paso, pero habrá dos eventos relacionados a los asientos de seguridad para los menores programados en El Paso esa semana.Las inspecciones gratuitas de los asientos de seguridad del TxDOT se realizan todos los días de la semana durante todo el año y toman alrededor de 20 a 30 minutos. Para programar una inspección del asiento de seguridad con un especialista de tránsito y seguridad del TxDOT, visite SaveMeWithaSeat.org e ingrese su código postal para encontrar la oficina distrital de TxDOT más cercana. Los conductores pueden saber si un menor debe ir en un asiento con vista hacia atrás, hacia enfrente, o en un asiento de refuerzo y recibir otros consejos en torno a la seguridad de los pasajeros menores visitando el sitio web.La ley estatal exige que todos los menores de ocho años, al menos que superen los 4 pies y 9 pulgadas de estatura, viajen en un asiento de seguridad dentro del vehículo. No asegurar a un menor de la manera apropiada podría resultar en una multa de hasta 250 dólares.