Acuerdan 3 debates O'Rourke y Cruz

El senador Ted Cruz, republicano por Texas, y su contrincante demócrata, el representante Beto O’Rourke de El Paso, acordaron tener tres debates antes del día de la elección.Este viernes fue anunciado por ambas campañas; de acuerdo a la programación, los debates serán el 21 de septiembre en Dallas, el 30 de septiembre en Houston y el 16 de octubre en San Antonio.Cada evento tendrá una hora de duración y variará el tema y el formato:Dallas: Política doméstica, estilo moderado.Houston: Política doméstica, estilo reunión popular.San Antonio: La mitad sobre política doméstica y la otra mitad sobre política externa, estilo moderado.El debate en Dallas se llevará a cabo en la Universidad Metodista del Sur, el de Houston en la Universidad de Houston y el de San Antonio, en un estudio de ese lugar.El anuncio concluye un debate sobre los debates que empezó en mayo, cuando O’Rourke propuso seis encuentros con Cruz, dos en español.Cruz, quien no habla fluidamente ese idioma, rápidamente descartó la idea y mantuvo que estaba abierto a debatir con O’Rourke pero quería esperar hasta que estuviera más próximo el día de la elección para hablar sobre los detalles del evento y decidir la fecha.En el mes de julio, Cruz respondió formalmente al desafío del debate de O’Rourke, proponiendo cinco temas durante tres meses en cinco ciudades. O’Rourke no estuvo de acuerdo con varios aspectos de la contraoferta de Cruz, incluyendo el hecho de que todos los encuentros serían los viernes por la tarde durante la temporada de futbol de las preparatorias.O’Rourke también le preguntó a Cruz si podrían agregar un sexto debate en su ciudad natal –El Paso– y Cruz le ofreció cambiar una de las cinco ciudades en su plan para El Paso.Aunque la programación anunciada este viernes no incluye un debate en El Paso, se llevarán a cabo en días que no son viernes. En Dallas cae en viernes, pero el de Houston será en domingo y el de San Antonio en martes.Durante semanas, las dos campañas parecieron estancarse. Buscando forzar a O’Rourke, Cruz aceptó una invitación de dos medios de comunicación de Dallas para debatir con O’Rourke el 31 de agosto en esa ciudad –que era parte de la programación propuesta por Cruz– pero O’Rourke rechazó la propuesta, citando continuos problemas con las negociaciones del debate.Más recientemente Cruz expresó sus dudas de que los debates pudieran ocurrir, ya que las dos partes estaban en conflicto mientras el tiempo iba avanzando hacia el día de la elección.La votación temprana inicia el 22 de octubre.

