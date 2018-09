Tras poco más de un mes del accidente que casi le cuesta la vida a Christian Swift Ortiz, la Policía de El Paso (EPPD) logró detener al hombre que lo atropelló y después huyó del lugar.Ortiz de 35 años, conocido en el medio como DJ Swift, fue arrollado por una camioneta pickup la madrugada del 5 de agosto a las afueras del bar Dewey’s Corner Pub, ubicado en el 812 de la avenida Piedras.Una de las cámaras de vigilancia del bar grabó el momento Ortiz estaba subiendo su equipo a su vehículo tras una tocada en el centro nocturno, cuando repentinamente fue atropellado por el conductor de la camioneta, quien huyó del lugar.El conductor fue identificado como Pedro Manuel Reyes, a quien EPPD arrestó el lunes por un cargo de accidente que provocó serias lesiones corporales.Ya que el DJ presentó varias lesiones como un pulmón colapsado, hígado lacerado, fracturas de costillas y pelvis, vertebras dislocadas, entre otras.Reyes fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 75 mil dólares.A través de redes sociales Rico Vélez, dueño del bar y amigo de Ortiz estuvo difundiendo las imágenes del atropello y solicitaba la ayuda de la comunidad para dar con el responsable.La tarde del jueves Vélez compartió una fotografía con la leyenda “misión cumplida” y agradeció a los fronterizos por su apoyo, luego de que las autoridades detuvieran al presunto responsable.“La operación ‘Justicia para Swift’ terminó, ya hay un arrestado por este caso”, dijo.Vélez comentó que durante poco más de un mes recibió varias denuncias que ayudaron a agilizar las investigaciones y dar con Reyes y aseguró que esto indica que la gente de El Paso se preocupa por su comunidad.“La comunidad no solo se sienta a ver las injusticias. Recibimos 163 denuncias y el 90 por ciento de ellas nos ayudaron a dar con el responsable”, comentó Vélez.El hombre señaló que buscar al responsable del accidente de Ortiz, no fue por venganza, sino que su “operación” era para buscar justicia.Agregó que afortunadamente su amigo logró salir con vida y se esta recuperando, pero enfatizó que no todas las personas que son atropelladas tienen la misma suerte.

