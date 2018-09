Ricardo y Carla, padres del pequeño Gael, quien fuera lesionado por una bala perdida mientras comían en un céntrico restaurante de Ciudad Juárez, solicitan el apoyo de la comunidad para enfrentar los gastos hospitalarios luego de que médicos diagnosticaron la pérdida del único riñón que tenía.A través de la cuenta Gofundme a nombre de Carla Nava ‘Help for Gael Canizales 4yrs’ se puede aportar para pagar las curaciones y medicamentos del niño de cuatro años.“Agradezco mucho a todas las personas que con sus oraciones han ayudado a mi hijo a salir adelante y a recuperar su salud”, dijo la afligida madre tras recibir la noticia de la recuperación de su hijo.“Ahorita la condición de mi niño es muy buena, está fuera de peligro que es lo más importante y ya pasó lo peor y sólo nos queda esperar a que cicatrice la herida. Gracias a Dios está fuera de peligro”, manifestó la madre, que calificó su sobrevivencia como un milagro.El pequeño está conectado a una máquina especial que realiza la función de los riñones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. Permanecerá ahí en tanto se logra el trasplante.Sin embargo, ahora enfrentarán el proceso de mejora y atención debido a que requerirá un trasplante de riñón. “No sabíamos que tenía un solo riñón desde su nacimiento, siempre ha sido un niño sano, no enfermizo”, externó luego de que los médicos de El Paso Children’s Hospital le informaron que había nacido con un solo riñón.Explicó que la lesión en el estómago le provocó una fuerte hemorragia por lo que los doctores juarenses tuvieron que retirar ese órgano al estar su vida en peligro.La familia paseña nunca imaginó que le cambiaría la vida de un día a otro luego de la visita realizada a Ciudad Juárez el pasado 4 de septiembre.La señora Nava manifestó que ese día decidieron ir a comer al restaurante Applebee’s y repentinamente escucharon disparos y una de esas balas atravesó el estómago del menor y se incrustó en el brazo derecho de su esposo.El percance generó un par de intervenciones en el pequeño, que por fortuna logró salir con éxito y de la sala de terapia intensiva. Al no tener riñones el menor tuvo que ser dializado en tanto se consigue ese órgano.Mientras tanto su esposo tiene incrustada la bala y hasta el momento los doctores han dicho que tiene que esperar. “Tenemos miedo de que esté esa bala ahí porque dicen que se mueve con el tiempo y puede ser peligroso”.En materia económica la familia ha tenido que enfrentar una crisis debido a que ella tuvo que dejar su empleo para cuidar al pequeño Gael y su esposo está incapacitado.“Mi esposo no está en posición de trabajar y yo dejé mi empleo por estar cuidando a mi niño, necesitamos donaciones para gastos que ya nos esperan y sin mencionar un futuro viaje a San Antonio para buscar un donador de riñón para Gael”.De acuerdo a la familia por lo pronto se requieren 15 mil dólares para enfrentar los gastos que vendrán en el futuro. “Queremos tener ese dinero para lo que haga falta y no batallemos”.A 11 días del percance en donde su hijo –quien ya no acudirá a la escuela por lo pronto–, fue una víctima inocente de la violencia que impera en Ciudad Juárez no logran entender lo sucedido.“Jamás pensamos que en ese restaurante nos iba a pasar algo, porque somos de los que van a los puestos de la esquina y ahora que decidimos ir a algo mejor nos pasa eso, realmente no sabes dónde ni cuándo te puede pasar algo”.Entre lágrimas pidió a los padres de familia cuidar mucho a sus hijos “porque es muy doloroso cuando les pasa algo”, dijo a la reportera Dalinda García, de Noticias Ya Univisión 26 El Paso.En medio del dolor y sufrimiento comentan que de hoy en adelante sólo irán a Ciudad Juárez por motivos familiares para no exponerse a los peligros. La familia Canizales no dijo si los propietarios del restaurant Applebee’s enfrentarán algún tipo de responsabilidad o si se han acercado con ellos para apoyarlos moral o económicamente.Las personas interesadas en aportar su donativo pueden ingresar al siguiente link para ayudar a la familia Cenizales Nava. https://www.gofundme.com/udkd67-help-for-gael-canizales-4yrs