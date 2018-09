Dos hombres y una mujer resultaron muertos mientras que un cuarto individuo resultó herido en hechos ocurridos en un complejo de departamentos ubicado en el 3700 de la avenida Lincoln, en la zona Central de la ciudad.De acuerdo con el portavoz de la Policía, Darrel Petry, los tres cuerpos fueron encontrados alrededor de las 4 y media de la tarde tendidos sobre la banqueta mientras que otro hombre fue trasladado al hospital.“Sólo les puedo decir que fueron dos hombres y una mujer las personas fallecidas y otro fue encontrado con vida pero lesionado”, afirmó el vocero de la corporación sin dar más detalles del triple homicidio.Petry manifestó que luego de la llamada al centro de emergencias 911 los agentes del Comando Regional del Northeast llegaron en minutos encontrando la escena descrita.En minutos el vecindario fue sitiado por decenas de policías que se abocaron a buscar a los presuntos responsables de la masacre.Otros se encargaron de custodiar la escena del crimen y acordonar el área un par de cuadras a la redonda.La Policía no dio a conocer si los hoy fallecidos fueron atacados a balazos en el lugar mientras se encontraban en las afueras de los departamentos o si fue una disputa entre los cuatro.Aunque no se dio información de los fallecidos, trascendió que se trata de tres personas jóvenes cuya edad oscila entre los 20 y los 25 años. Sobre la persona herida no se dio a conocer la gravedad de las lesiones.Los comentarios de los vecinos sobre el incidente mortal fueron encontrados ya que mientras unos afirman que los ultimados eran buenas personas y tranquilas otros mencionaron que esa zona es ‘altamente’ conflictiva por la presencia de personas no ‘deseables’.“La verdad es que ese vecindario es muy conflictivo y la Policía no hace nada por controlarlo”, manifestó uno de los vecinos que prefirió permanecer en el anonimato.“Uno vive con la preocupación siempre porque enfrente está una escuela primaria y la presencia de pandilleros representa un peligro”, expresó otro de los residentes tras detallar que la zona es conocida por el tráfico de drogas que se da entre los adictos sin problema.Se dijo que en la escena una madre desconsolada lloraba la muerte de su hijo que yacía en el pavimento, al igual que las otras dos víctimas, tapado con una sábana blanca.Alrededor de las nueve de la noche arribó a la escena del crimen personal forense y de la Unidad de Crímenes Contra Personas que se encargarán de analizar toda evidencia.“Será una noche de mucho trabajo” externaron agentes de la corporación encargados de acordonar el área.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.