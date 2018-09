Durante este fin de semana, esta ciudad fronteriza contará con varios eventos para conmemorar el 208 aniversario de la Independencia de México.Iniciando con la celebración mexicana auspiciada por el Consulado General de México en El Paso. Marcos Bucio, cónsul titular de la sede diplomática, dará el tradicional ‘Grito de Independencia’ por tercera y última vez bajo su nombramiento.La sede será el Chamizal Memorial Park, sitio histórico y pulmón vital en medio de ambas urbes. El inicio del espectáculo será a las 4:30 de la tarde del sábado 15.Desde bailes folklóricos, diferentes bandas musicales, la presentación especial de la Sonora Skándalo y Los Titos, una agrupación originaria de Chihuahua quienes integrantes participaron en el programa de La Voz México.“Esta ocasión es para celebrar por varias razones: la historia y la cultura del Grito de Independencia de 1810 y el pasar a ser un país libre e independiente”, expresó Bucio.Agregó que México ha evolucionado de manera significativa. “Pasamos de ser seis millones de personas, con nada de tecnología, a doscientos años después tenemos hoy un país que tiene mucho qué celebrar, con 123 millones de mexicanos, un tratado de libre comercio ya acordado con Estados Unidos, un sexto lugar en turismo y un cuarto en producción de automóviles”, comentó.Bucio informó que se contará con la presencia del presidente municipal de Ciudad Juárez Armando Cabada, así como con el nuevo cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, John Tavenner.Por su parte, el Departamento de Parques y Recreación auspiciará una celebración gratuita del Día de la Independencia de México a partir de las 5:00 p.m. el sábado 15 de septiembre en San Jacinto Plaza. Se contará con la presentación de la icónica banda musical de Ciudad Juárez “Los Silver de Ciudad Juárez” y Hugo Cortés, imitador del fallecido cantante Juan Gabriel, además, habrá danzas folklóricas, mariachis y otros artistas.Artesanías, zona para niños y camiones de comida estarán a disposición de los asistentes.Mientras que, en el Valle Bajo, el casino Speaking Rock tendrá una fiesta mexicana y la presentación estelar de la cantante mexicana Paulina Rubio.Además, los asistentes podrán visualizar la pelea de box entre el ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin, mejor conocido como GGG.•¡Vivamos México!Sábado 15 de septiembre 4:30 pm a 9:30 pmChamizal National Memorial Park – 800 S San Marcial, El Paso, 79905• Paulina Rubio Live In ConcertSábado 15 de septiembre de 6:00 pm a 9:00 pmSpeaking Rock Casino122 S Old Pueblo, El Paso, 79907• Día de la Independencia MexicanaSábado 15 de septiembre 5:00 pmSan Jacinto PlazaAntojitos, bailables, mariachi• 16 de septiembre fiestaen Bassett PlaceSábado 15 de septiembre de 1:00 pm a 5:pmBassett Place MallMariachi y entretenimiento en vivo• Ramón AyalaDomingo 16 de septiembre de 9:00 pm a 12:00 amSpeaking Rock Casino122 S Old Pueblo, El Paso, 79907

