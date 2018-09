Ofrecen oportunidad de demostrar 'miedo creíble'

Austin— Cientos de familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera pueden tener una segunda oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos después de que el Gobierno federal llegó el miércoles –ya muy tarde– a un acuerdo con los representantes legales de esas familias.En virtud de una práctica de la administración Trump, ahora revocada, unas 2 mil 500 familias fueron divididas al cruzar la frontera de Estados Unidos y México: muchos padres fueron acusados por entrada ilegal al país y los niños enviados a albergues contratados por el Gobierno. Durante meses, esos migrantes y sus defensores han afirmado que estas separaciones –junto con la angustia y la ansiedad que causaron– hicieron prácticamente imposible que los migrantes se prepararan para argumentar por qué les deberían otorgar el refugio.El primer paso en ese proceso es demostrar “miedo creíble” en una entrevista con un oficial de asilo. Decenas de padres separados han afirmado que no pudieron comunicar sus historias en ese entorno, angustiados por el desconocimiento sobre el paradero de sus hijos. Más padres dijeron que acordaron ser deportados, renunciando a su derecho a solicitar asilo, porque pensaron que eso significaría ver a sus hijos antes.Si el juez federal que supervisa las reunificaciones firma el nuevo acuerdo, los padres que no aprobaron sus entrevistas de selección iniciales y que fueron deportados tendrán otra oportunidad de demostrar su “temor creíble” de regresar a sus países de origen. Si el padre o el niño pasan ese primer paso de selección, se les permitirá buscar asilo juntos. Este camino era imposible en virtud de la política de separación familiar, que coloca los casos de asilo de padres e hijos en pistas legales separadas.“La administración de Trump nunca podrá borrar el daño total de su política de separación familiar, pero este acuerdo es un paso importante para restaurar y proteger los derechos de asilo de los niños afectados y los padres en el futuro”, dijo Lee Gelernt, líder civil estadounidense y abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en el caso de reunificaciones.El acuerdo parece hacer lo mínimo para los padres que fueron deportados sin sus hijos. Deja abierta la posibilidad de que algunos de esos padres regresen, pero tendrán que enfrentar grandes vicisitudes.“El Gobierno no tiene la intención, ni está de acuerdo, en regresar a los Estados Unidos a ningún padre ya deportado o de facilitar el retorno de esos padres expulsados”, escribieron los abogados del Gobierno en el documento. Pero el Gobierno acordó considerar cualquier caso “raro e inusual” marcado por los abogados.

