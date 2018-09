Rescatan a estudiantes desertores

Uno de los distritos escolares más grandes de la región, en su misión de compromiso a la educación, se dedica cada año a salir a tocar las puertas en busca de aquellos estudiantes que por una o diversas razones dejan de asistir a la escuela.Hasta ahora, en su quinta edición, el programa ‘Walk For Success’, del Distrito Independiente Escolar de Socorro, ha logrado que regresen 24 estudiantes de nivel preparatoria que habían decidido dejar la escuela, de acuerdo con Corey Robert Craft, oficial de cumplimiento académico de SISD.“Me llena de orgullo decir que este programa ha sido todo un éxito. Somos como padres de estos alumnos, si un padre pierde a su hijo y no regresa a casa, se preocupa y sale de inmediato en su búsqueda”, expresó.El sábado, cerca de 300 voluntarios, maestros y personal salieron a las calles dentro de la circunscripción del distrito de Socorro para instar a 156 estudiantes a regresar a clases.“Han vuelto 22 y este lunes se presentaron otros dos de regreso, esperamos que esta semana, más estudiantes se presenten a sus escuelas”, comentó Craft.Informó que el programa inició desde hace quince días, en donde los voluntarios se reunieron para llamar a cientos de hogares en busca de cancelar las deserciones.Si un alumno no logra graduarse, sabemos que su camino por la vida será muy difícil, queremos que tengan oportunidad en sus vidas, compartió el oficial.Y es que en los últimos 4 años, SISD ha logrado que 40 alumnos se gradúen de preparatoria gracias a este programa de reingreso a la escuela, y más de 200 han vuelto a retomar sus clases después de ‘decidir no regresar’.Inestabilidad familiar, problemas económicos y embarazos no planeados, son algunos de las causas más comunes que los educativos de SISD han podido detectar.“Desde divorcios, separación familiar, los estudiantes pasan un tiempo con su madre, después con su padre y esto causa que dejen de asistir a la escuela. También, las necesidades económicas son parte del porqué muchos de nuestros alumnos no regresan”, dijo Craft.Típicamente aquellos estudiantes arriba de los 16 y hasta los 19 años que aún no han logrado terminar su preparatoria, se ven obligados a dejar de ir a la escuela por la necesidad de conseguir un trabajo para apoyar en los gastos del hogar.Asimismo, aquellos adolescentes que cuentan con un embarazo no planeado e incluso el desánimo en terminar su educación, se registran en la lista.Sin embargo, Craft explicó que existen diversas alternativas para terminar su ‘high school’. Desde escuelas que se ajustan al horario laboral, como Options High School, misma que también cuenta con un programa para cuidado de infantes, hijos de madres adolescentes, sin costo total alguno.SISD cuenta con 6 preparatorias denominadas de educación comprehensiva, o regular. Mientras que dos más se especializan según las necesidades de los estudiantes, como lo es Mission Early College y Options High School.Craft expresó que además de preocuparse por la educación básica de los estudiantes, el distrito se compromete a preparar a cada uno de sus estudiantes aún después de egresar de preparatoria.“Estamos muy orgullosos de decir que SISD ha logrado un promedio de graduación de 93.1 puntos porcentuales y gracias a eso contamos con la distinción de ser uno de los 50 distritos más grandes del estado por ‘compromiso a la educación post-básica’, es decir, que preparamos a nuestros estudiantes para seguir en la universidad”, concluyó.En la primera edición de Walk For Success de SISD, se registró una deserción escolar de 254 alumnos de nivel preparatoria, mientras que en el 2017, la lista registraba únicamente 90 nombres.Aunque este año, el número incrementó hasta 156, los resultados hasta este lunes han sido descritos como totalmente positivos.